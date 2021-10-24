Путин видит угрозу в самом существовании Украины

Владимир Путин / Фото Reuters

Российский президент Владимир Путин не считает, что Украина в обозримом будущем станет членом НАТО - хоть и говорит, что побывавший в Киеве министр обороны США Ллойд Остин "открыл для Украины двери" в Североатлантический союз

Путин знает, что украинская Конституция не позволяет размещать на территории страны иностранные военные базы - база Черноморского флота была исключением, что и указали в переходных положениях к Основному закону Украины.

Но Путин придумал новый термин - "военное поглощение" Украины Соединенными Штатами и другими странами Запада. Как это поглощение может происходить, он объяснить не может. Считает, что любой военный учебный центр можно будет "напичкать чем угодно". А это - угроза для России.

Попросту говоря, угроза для России - это если Украину нельзя безнаказанно оккупировать. Украине нельзя поставлять оружие, с Украиной нельзя поддерживать дружественных отношений, нельзя признавать территориальную целостность нашей страны. Все это и есть угроза для национальной безопасности России.

Читайте такжеПутин объяснил, почему Россия будет продолжать агрессию против УкраиныПотому что национальная безопасность России для Путина - это возможность безнаказанно оккупировать чужие территории. Если Украина не беззащитна - это уже угроза. Вот что такое для него "военное поглощение" территории Украины. Это когда он не может быть уверен, что российские солдаты пройдут по этой территории от Донецка до Ужгорода - и не встретят сопротивления.

Конечно, это не означает, что такой поход начнется завтра. Но нужно понимать, что Путин рассматривает такую возможность как один из вариантов уничтожения нашей государственности. И очень нервничает, когда видит, что так просто оккупировать Украину не получится. Что новое вооружение прибывает, а "двери в НАТО" открыты - пусть даже и теоретически.

Потому что никаких переговоров, никаких попыток "договориться посередине" Путин не признает и не понимает. Готовность сопротивляться силе - единственное, с чем он еще считается.