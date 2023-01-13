glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин уже боится своей армии

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

13 января 2023, 06:26
Теперь Путину, избавившись от Герасимова, срочно надо искать ему замену в Москве и новую кандидатуру на место Шойгу.
Путин
Путин уже боится армии, считает Небоженко / kremlin.ru

Путин, пытаясь избежать угрозы военного переворота в России – генералитет не хочет становится заложником его военной авантюры и "козлом отпущения", сделал ряд перетасовок.

Для начала Путин, опираясь на своего "добермана" Пригожина, развернул мощную критику и дискредитацию министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова, обещавшие российский блицкриг и быструю победу над Украиной.

А теперь ему удалось почти безболезненно разбить этот тандем Шойгу и Герасимова. Путин не может так сразу избавиться от Герасимова.

Поэтому своим решением Путин сослал начальника Генерального штаба на фронт вместо Суровикина, который остается замом командующего.

Похоже, что больше всего в этих перетасовках заинтересован владелец "Вагнера" - армии наемников и зэков, который не скрывает своих планов на министерство обороны России.

Пригожин отрыто показывает свое превосходство над российской армией и доказывает Путину, что только он может добиться перелома в войне и победы на фронте.

Правда, военная история еще не знает серьезных примеров, когда иррегулярные войска и частные армии, состоящие из наемников и зэков, выигрывали войны вместо регулярной профессиональной армии.

Но теперь Путину, избавившись от Герасимова, срочно надо искать ему замену в Москве и новую кандидатуру на место Шойгу, ибо нельзя одновременно командовать Генштабом огромной российской армии и успешно сражаться на фронте, так не бывает.

Проблема Путина в том, что ему нужно найти такого генерала, который бы не предал его в трудную минуту и тем более не возглавил военный переворот, как это часто бывает.

Источник

война в Украине Владимир Путин Виктор Небоженко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:57

"Щедрик щедрик щедривочка" - текст известной на весь мир украинской щедривки

06:39

"Пиррова тактическая победа": оккупанты вероятно контролируют весь Соледар - ISW

06:26

Путин уже боится своей армиимнение

05:00

Сделайте 5 шагов и уберите не нужные вам "штуки": что отключить для экономии батареи

04:30

РФ готовит атаку в ближайшие недели: польский генерал предупредил о "серьезных" планах врага

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

04:10

Целовал врачу ноги и умолял спасти брата-близнеца: российский снаряд убил 9-летнего ребенка

03:50

Украина не пойдет в наступление на территорию России – Арестович назвал причинуВидео

03:03

"А вот и жених": Волочкова прижалась к жеребцу, но сильно облажаласьВидео

02:36

Новая "Русалочка" Холли Бейли похвасталась пышными формами в кукольном бикини

Реклама
02:08

Могут стать миллионершами: женские имена, которые помогают достичь безумного успеха в карьереВидео

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, как повлияет смена командующего на тактику войны враговВидео

01:35

Засияет, как новая: 3 способа, как очистить ванну от желтизны в домашних условиях

00:51

Установили новые С-300: оккупанты создают базу под ГомелемФотоВидео

12 января, четверг
23:50

"Будут просто убивать": Подоляк заявил, что из-за военных поражений у России уже нет целей в войнеВидео

23:19

"А что под пальто?": Тина Кароль снялась полуобнаженной

22:59

В Украине значительно ухудшилась ситуация со светом: в Yasno рассказали, в чем причинаВидео

22:38

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

22:13

Брэд Питт назвал свою самую любимую интимную сцену, которую он сыграл в кино

22:05

Горчичный порошок справится даже с самым грязным унитазом: как работает средство

21:43

Призывал бомбить Украину Кинжалами: ВСУ мастерски ликвидировали оккупанта, который критиковал ШойгуВидео

Реклама
21:41

Валюха из "Сватов" объяснила свое исчезновениеВидео

21:41

"С Путиным прощаются": Китай жестко "кинул" Путина - АрестовичВидео

21:25

"Дурдом творится только из-за него": Арестович озвучил сценарии свержения ПутинаВидео

21:21

Сын советской "Красной шапочки" отправился в Украину убиватьВидео

20:56

"Процентов 5": Арестович объяснил, почему он слабо верит в освобождение Крыма этим летомВидео

20:45

"Нелепая смерть на чужой земле": ВСУ ликвидировали мачо-оккупанта

20:44

"Всю себя перекроила, а результата нет": в Сети ужаснулись лицом Долиной вблизи

20:32

"Нам будет невесело": Арестович подробно рассказал о будущих больших потерях украинской армииВидео

20:16

"Большие атаки еще могут быть": Подоляк рассказал о коварном плане российских оккупантовВидео

20:03

В сети сообщили, что Нагиев пожертвовал почти 3 млн долларов на поддержку российских террористов. Актер отреагировалВидео

19:58

В ответ на слухи о беременности: Светлана Лобода показала плоский животик в спортивным наряде

19:29

5 признаков того, что кошка вас ненавидит

19:25

Александр Пономарев показал редкое фото взрослой приемной дочери

19:25

Ракетная война провалилась, "генерал Армагеддон" смог лишь сдать Херсонмнение

19:15

Гороскоп на завтра 13 января 2023: Овнам – фриланс и раздражение, Стрельцам – знаки внимания

19:12

Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут бедуВидео

19:03

В Украину идет "европейская зима": погода изменится кардинально

18:54

"Мечтала о свободной Украине": на Донетчине погибла 21-летняя военная, которая недавно вышла замужВидео

18:42

Удержат ли ВСУ Соледар: Жданов озвучил свой прогнозВидео

18:33

Почему 13 января нельзя трогать деньги, и зачем нужно купить орехи: приметы на Старый Новый годВидео

Реклама
18:14

Кубраков рассказал о механизме компенсаций за уничтоженное жилье

18:11

"В 2014 году людям на Майдане в чай подмешивали наркотики": безумный актер из "Универа" выдал бред на росТВВидео

18:03

В феврале Украина ждет крупного наступления РФ, нужно усилить ВСУ и дать им танки – президент ЛитвыВидео

17:52

Пригожин может "подсидеть" Путина и диктатор это понимает - бывший британский разведчикВидео

17:41

Битва за Соледар и снабжение западным оружием: Зеленский провел заседание СтавкиВидео

17:35

Зачем заливать в унитаз борную кислоту на ночь: утром вы его просто не узнаете

17:15

"Не тысяча и не две": у Зеленского рассказали о безумных потерях оккупантов под Бахмутом и СоледаромВидео

17:11

Только наличными: в Пенсионном рассказали, как получить льготы на ЖКХ в 2023-мВидео

17:10

ВСУ готовятся ко вторжению: Украина усиливает оборону на границе с Беларусью - НаевВидео

16:44

Танки Leopard для Украины: у Шольца призвали Берлин не мешать поставкам от других странВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять