Путин уже боится своей армии

Теперь Путину, избавившись от Герасимова, срочно надо искать ему замену в Москве и новую кандидатуру на место Шойгу.

Путин уже боится армии, считает Небоженко / kremlin.ru

Путин, пытаясь избежать угрозы военного переворота в России – генералитет не хочет становится заложником его военной авантюры и "козлом отпущения", сделал ряд перетасовок.

Для начала Путин, опираясь на своего "добермана" Пригожина, развернул мощную критику и дискредитацию министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова, обещавшие российский блицкриг и быструю победу над Украиной.

А теперь ему удалось почти безболезненно разбить этот тандем Шойгу и Герасимова. Путин не может так сразу избавиться от Герасимова.

Поэтому своим решением Путин сослал начальника Генерального штаба на фронт вместо Суровикина, который остается замом командующего.

Похоже, что больше всего в этих перетасовках заинтересован владелец "Вагнера" - армии наемников и зэков, который не скрывает своих планов на министерство обороны России.

Пригожин отрыто показывает свое превосходство над российской армией и доказывает Путину, что только он может добиться перелома в войне и победы на фронте.

Правда, военная история еще не знает серьезных примеров, когда иррегулярные войска и частные армии, состоящие из наемников и зэков, выигрывали войны вместо регулярной профессиональной армии.

Но теперь Путину, избавившись от Герасимова, срочно надо искать ему замену в Москве и новую кандидатуру на место Шойгу, ибо нельзя одновременно командовать Генштабом огромной российской армии и успешно сражаться на фронте, так не бывает.

Проблема Путина в том, что ему нужно найти такого генерала, который бы не предал его в трудную минуту и тем более не возглавил военный переворот, как это часто бывает.

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