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Путин увидел страхи Запада

Сергей Гармаш
24 июля 2023, 06:15
369
Путин увидел страхи Запада, и теперь по полной будет эксплуатировать их для запугивания западных правительств и народов и сталкивания их лбами.
Путин
Путин пытается рассорить поляков с украинцами, литовцами, немцами и чехами / фото: скриншот из видео

Крайне любопытный спич путина на совещании с членами российского Совбеза. О, якобы, намерении Польши оккупировать Западную Украину и даже Беларусь.

Он однозначно подготовлен и отрепетирован заранее. Видно, что пукин читает с суфлера. Да и сам "вопрос" Нарышкина, "неожиданно" поднявшего такую деликатную тему на камеру, явно вспомогательный, - его смысл был только в том, чтоб дать возможность высказаться путину. Опять же – на камеру. Если бы то, о чем они говорили, было правдой, а не инсценировкой, то это обсуждалось бы за закрытыми дверями и под грифом "совершенно секретно".

видео дня

Следовательно, не случайно очередная лекция кремлевского историка-кустаря появилась именно сейчас. У нее есть конкретные цели, послания и адресаты этих посланий.

Очевидно, что этот спектакль спровоцирован Вильнюсским саммитом НАТО. Дело в том, что он сделал явными для Москвы три вывода:

1. В НАТО нет единства относительно евро-атлантического будущего Украины, а, соответственно, и относительно целей и итогов этой войны.

2. НАТО по-прежнему руководствуется страхом быть непосредственно втянутым в войну с РФ.

3. Лидеры НАТО не верят в военную победу Украины и не хотят поражения россии.

Эти выводы укрепили путина в правильности его тактики затягивания войны и вдохновили на то, чтоб подогревать страхи НАТО и усиливать противоречия внутри блока.

Отсюда попытка путина рассорить поляков с украинцами, литовцами, немцами и чехами. А также, - усилить враждебность европейцев к США.

Отсюда "аргументация" неспособности Украины выиграть войну, и напрасности усилий Запада, поддерживающего ее.

Отсюда нагнетание ситуации на белорусско-польской границе и прямая угроза НАТО быть втянутым там в прямой конфликт с РФ.

Отсюда угроза полякам и литовцам, что им придется непосредственно воевать с россией.

Иными словами, Путин увидел страхи Запада, и теперь по полной будет эксплуатировать их для запугивания западных правительств и народов и сталкивания их лбами.

Это предполагает демонстративную эскалацию на натовских границах Беларуси; усиление информационно-психологических операций РФ в Европе, США и конкретно тех странах, которые были названы в его спиче; а, также, усиление дипломатических усилий "друзей путина" во всем мире по принуждению Украины к "мирным" переговорам.

Кто такой Сергей Гармаш

Сергей Анатольевич Гармаш (род. 27 февраля 1971, Енакиево, Донецкая область) — украинский журналист и политик. Представлял Донецкую область в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию войны на Донбассе. Работал корреспондентом Радио "Свобода" в Донецкой области (1996—2004), корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001—2003). С 2002 года — главный редактор интернет-издания "ОстроВ".

Источник

Владимир Путин
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