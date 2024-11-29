Путин устроил сеансы ракетобесия

Моление Орешнику
Путин каждый день устраивает сеансы ракетобесия. На чудесное спасение с помощью Трампа он, видимо, уже не надеется. Остается уповать только на новое "чудо Орешника". К диктатору присоединился и глава ОПГ РПЦ Гундяев. Он назвал Орешник великой "стоп-машиной" и "фантастическим оружием", которое вводит Запад в "какой-то кошмар", а затем поблагодарил Создателя (зачеркнуто) создателей Орешника. Пока, правда, "ввести в кошмар" им удалось только собственный рубль, но служителей культа Орешника это не смущает.
Христианство в России в качестве государственной религии давно заменило языческое победобесие, а теперь ещё и ракетобесие. Если так дело пойдет, они будут поклоняться макету Орешника вместо распятия, молиться на него и ползать вокруг на коленях, периодически разбивая об пол пустые лбы.
Новая редакция Отче наш по версии Путина-Гундяева будет звучать примерно так:
Орешник наш,
Иже лети по небеси!
Да святится бомба твоя,
Да приидут жертвы твои,
Да исполнится удар твой,
Взрыв насущный дай нам днесь,
И прости нас за гордость тобой,
А мы не простим сомневающихся в мощи твоей,
И не введи нас в промах,
Но избавь от контрудара,
Ибо твоя есть святая тяга, и праведная боеголовка, и гиперзвуковая слава,
Ныне и присно, и во веки веков!
Гойда!
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред