Путин устроил сеансы ракетобесия

Если так дело пойдет, они будут поклоняться макету Орешника.

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Путин об ударах по РФ / Коллаж: Главред, фото: US Army, kremlin.ru

Моление Орешнику

Путин каждый день устраивает сеансы ракетобесия. На чудесное спасение с помощью Трампа он, видимо, уже не надеется. Остается уповать только на новое "чудо Орешника". К диктатору присоединился и глава ОПГ РПЦ Гундяев. Он назвал Орешник великой "стоп-машиной" и "фантастическим оружием", которое вводит Запад в "какой-то кошмар", а затем поблагодарил Создателя (зачеркнуто) создателей Орешника. Пока, правда, "ввести в кошмар" им удалось только собственный рубль, но служителей культа Орешника это не смущает.

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Христианство в России в качестве государственной религии давно заменило языческое победобесие, а теперь ещё и ракетобесие. Если так дело пойдет, они будут поклоняться макету Орешника вместо распятия, молиться на него и ползать вокруг на коленях, периодически разбивая об пол пустые лбы.

Новая редакция Отче наш по версии Путина-Гундяева будет звучать примерно так:

Орешник наш,

Иже лети по небеси!

Да святится бомба твоя,

Да приидут жертвы твои,

Да исполнится удар твой,

Взрыв насущный дай нам днесь,

И прости нас за гордость тобой,

А мы не простим сомневающихся в мощи твоей,

И не введи нас в промах,

Но избавь от контрудара,

Ибо твоя есть святая тяга, и праведная боеголовка, и гиперзвуковая слава,

Ныне и присно, и во веки веков!

Гойда!

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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