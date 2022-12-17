Владимир Путин - главный "лоббист" предоставления Украине всего необходимого вооружения.

Путин ускоряет предоставление Patriot Украине / скриншот

Киев выдержал одну из крупнейших ракетных атак. На столицу враг нацелил около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37.

Пока известно об одном раненом. Ему оказана медицинская помощь без госпитализации.

Результативность ПВО на Киевском направлении - около 90%. Надо выйти на 95. И по всей стране.

"Бункерный долбой@б "Владимир Путин - главный "лоббист" предоставления Украине всех необходимых видов вооружения.

Только вчера вышли интервью Залужного, Сырского и Кулебы, где речь шла о более дальнобойных боеприпасах для "Хаймарсов", танках и артиллерии.

Только вчера Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине нужны ракеты большого радиуса действия, и что он не исключает поставки для ВСУ крылатой ракеты Storm Shadow дальностью 560 км.

Только позавчера появились проверенные слухи, что мы скоро получим Patriot.

И россияне в очередной раз демонстрируют, насколько они конченые и недоговороспособные. Думаю, на выходных и особенно в понедельник нас ждут очень интересные "анонсы".

Да, нам всем сейчас тяжело. Но каждый обстрел, который мы пережили - приближает их поражение и нашу победу. Будут нам и Patriot, будет и Leopard.

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