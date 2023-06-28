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Путин усилится, если усилится Пригожин.

Леонид Невзлин
28 июня 2023, 08:20
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Я уверен, что сейчас Пригожин сидит в своем офисе в Питере и продолжает управлять своими бизнесами, включая "Вагнер".
Путин, Пригожин
Путин усилится, если усилится Пригожин, считает Невзлин / коллаж Главред, скриншоты из видео

Все, кто считает, что Пригожин потерял поддержку Путина или его переиграли какие-нибудь патрушевы, шойгу, герасимовы, никак не могут понять ее "государственного" устройства.

Мне совершенно очевидно, что Путин и Пригожин - неразрывны, что Пригожин умнее, хитрее и лучше понимает ситуацию, чем пытаются изобразить "эксперты". И Путин усилится, если усилится Пригожин. Поэтому все, что написали и нагадали до сих пор, можете выкинуть в помойку.

Мое мнение – Пригожина не было в Беларуси со вчера. Он в Питере. Вчера был день рождения его жены, который он, без сомнения, провел с семьей. Конечно, семья была в стрессе, ведь были обыски, изъятия. Но ему все вернут, перед ним извинятся и все условия, о которых с ним договорились, будут выполнены. А если этого не произойдет за какой-то период времени, если окажется, что Путин не выполнил договоренности, Пригожин ему напомнит. Он, очевидно, знает, как.

видео дня

Сейчас Путину и его окружению важно поддержать на публике (для населения и даже для аудитории за рубежом) "государственные" институты и силовые структуры. Но на самом деле для него самое главное - сохранить единство своей группировки, в которой Пригожин играет одну из главнейших ролей. Путин признал, что ЧВК "Вагнер" финансировало государство и потратило на это только за последний год с мая 2022 г. до май 2023 г. – 86 млрд рублей. То есть, уже тогда, когда "Вагнер" был признан на Западе террористической организацией, Путин организовывал ее финансирование.

Все, что произошло - это реакция Пригожина на то, что он может выйти из ситуации с "Вагнером" "опущенным" или потерять ЧВК. А это, по законам мафии, не лучше смерти.

Я уверен, что сейчас он сидит в своем офисе в Питере и продолжает управлять своими бизнесами, включая "Вагнер". И ждет выполнения договоренностей смотрящим. Беларусь же нужна, чтобы сменить формально юрисдикцию "Вагнера" и не подписывать контракт с Минобороны.

Те, кто строили свою "экспертизу" в эти дни, продолжают исходить из того, что в России действует тоталитарный режим, автократия или военная хунта, или она управляется ФСБ.

Повторяю еще раз: Россия - это территория, захваченная мафиозной группировкой, роли в которой расписаны. Более того, за прошедшие двадцать лет почти все члены группировки стали незаменимы, а их функции могут передаваться только по наследству и при том, что есть удачные дети или близкие родственники. Что уже и происходит.

Только из этого и следует исходить, анализируя происходящее в России. Путин и Пригожин на этой территории вместе. Тот, кто входит в ядро мафии – не подвержен преследованиям и наказаниям. Пересматривайте "Крестный отец" каждый день. И думайте. Критическое мышление еще никто не отменял.

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Кто такой Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

Владимир Путин Евгений Пригожин Леонид Невзлин
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