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Путин упустил свой шанс?

Игорь Эйдман
11 февраля 2025, 06:10
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Этот параноик требует фактической капитуляции Украины, на что даже Трамп не может пойти, не потеряв лицо.
Трамп, Путин, Зеленский
Трамп, Путин, Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, whitehouse.gov

Трамп вопреки прогнозам встретится с Зеленским раньше, чем с Путиным. Это свидетельствует о том, что диктатор не идет навстречу выгодным для себя предложениям американцев о заморозке войны по существующей линии фронта. Он требует слишком многого и, вероятно, ставит унизительные предварительные условия для переговоров.

Приход к власти Трампа дал российской верхушке надежду на то, что ей удастся выйти из войны без особых проблем и даже с каким-то прибытком. Не даром она ждала его возвращения в президентское кресло буквально как манны небесной. Путин сейчас на ее глазах этот шанс уничтожает. Этот параноик требует фактической капитуляции Украины, на что даже Трамп не может пойти, не потеряв лицо.

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Вероятность того, что диктатора-параноика может убрать собственное окружение, чтобы потом договориться с Трампом о комфортном для себя выходе из войны и санкций, становится, как минимум, не нулевой.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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