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Когда ждать стабилизации фронта?

Алексей Копытько
11 февраля 2025, 08:10
98
По состоянию на 30 января 2025 г. в нашей базе 95848 имён, которые можно структурировать по регионам.
Когда ждать стабилизации фронта?
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

До весны три недели.

Пунктиром наведём некоторую резкость.

Последние дней десять эмоционально были очень тяжёлыми. Не буду повторяться, уже многие написали: эксплуатируя наши реальные проблемы, Россия усиливает раскачку изнутри, потому что на фронте свои задачи решить не может.

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Как это "не может" выглядит "в материале".

Трамп на днях снова упомянул масштаб российских потерь, обозначив цифру 900 тыс. (надо полагать – ранеными и убитыми).Группа "Информационное сопротивление" продолжает считать тех убитых, которых публично признали в самой России. Т.е., это самый минимум потерь.

По состоянию на 30 января 2025 г. в нашей базе 95848 имён, которые можно структурировать по регионам. И порядка 450 человек, где требуется дополнительная атрибуция. В период с 31 декабря по 30 января в России показали 5089 убитых. Это без корейцев, с Крымом, но без ОРДЛО. Часть этих потерь – за предыдущие периоды, но львиная доля – свежие.

Согласно опыту наших подсчётов, число убитых должно быть МИНИМУМ в два раза больше. Т.е., российские войска в месяц только убитыми теряли от 10 тыс. человек. Если считать по классической пропорции 1:3, то потери российской армии составляют не менее 40 тыс. человек в месяц. А это БОЛЬШЕ, чем россияне привлекают наёмников. Добавьте сюда дезертиров.

То, о чём я уже упоминал: уже несколько месяцев в росармии наблюдается разрыв между потерями и пополнением, они сжигают резервы. Они уже давно перестали учить новобранцев, бросают их в бой в кратчайшие сроки. Разрыв увеличивается. Отсюда все эти атаки смертников на костылях.

ДипСтейт уже отмечал две цифры:

1) в январе россияне захватили наименьшую площадь украинской территории с сентября 2024 г.;

2) последнюю неделю снижается число штурмовых действий.

Это о чём? Это о том, что осенняя наступательная волна росармии прошла свой пик и движется по нисходящей. Им уже требуется перегруппировка, чтобы расширить атакующие действия на покровском направлении.

Месяц назад я высказал гипотезу, что к марту россияне утратят способность давить и продвигаться даже в январском темпе, если тенденции сохранятся.

Чтобы сломать этот тренд, они должны:

1) либо найти источник пополнения живой силой;

2) либо обвалить украинскую армию изнутри.

Первое без проведения новой волны массовой мобилизации затруднено.

Вторая опция имеет две составляющие – внутренняя дестабилизация в Украине и прерывание внешней помощи.

Прерывание внешней помощи может случиться как по сугубо внешним причинам, так и вследствие внутренней дестабилизации. Ибо реально будет вопрос: а кто окажется конечным получателем?

Таким образом, во всех построениях внутренняя дестабилизация – краеугольный камень. Поэтому сюда они будут вваливать ресурс по нарастающей.

Не надо быть гадалкой, чтобы предвидеть – следующий всплеск будет приурочен к третьей годовщине полномасштабного вторжения. Стоит проявить особое хладнокровие.

Что с другой стороны? Проскакивала информация, что помощь останавливали, но возобновили. Если прежний объём сохранится – это некая стабильность до лета. Сигнал от Франции по самолётам. Сигнал от Нидерландов по самолётам. На фронте это пока мало скажется, а вот на безопасности в тылу (как часть ПВО) должно отразиться. Ну, и Курск, который съедает российские ресурсы. Для Путина маячит некрасивая перспектива принимать гостей 9 мая, демонстрируя неспособность защитить свою территорию.

Снова-таки. Это не значит, что не видно наших проблем. Ещё как видно. В Харьковской области в районе Двуречной всё сложно, но наши войска делают невозможное. И не только там.

Итого. При условии: 1) недопущения обвала изнутри; 2) сохранения объёмов помощи хотя бы на несколько месяцев; 3) текущего уровня потерь росармии без возможности их оперативно восполнять - весной могут возникнуть предпосылки для временной (!) стабилизации линии фронта.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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