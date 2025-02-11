Когда ждать стабилизации фронта?

По состоянию на 30 января 2025 г. в нашей базе 95848 имён, которые можно структурировать по регионам.

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Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

До весны три недели.

Пунктиром наведём некоторую резкость.

Последние дней десять эмоционально были очень тяжёлыми. Не буду повторяться, уже многие написали: эксплуатируя наши реальные проблемы, Россия усиливает раскачку изнутри, потому что на фронте свои задачи решить не может.

видео дня

Как это "не может" выглядит "в материале".

Трамп на днях снова упомянул масштаб российских потерь, обозначив цифру 900 тыс. (надо полагать – ранеными и убитыми).Группа "Информационное сопротивление" продолжает считать тех убитых, которых публично признали в самой России. Т.е., это самый минимум потерь.

По состоянию на 30 января 2025 г. в нашей базе 95848 имён, которые можно структурировать по регионам. И порядка 450 человек, где требуется дополнительная атрибуция. В период с 31 декабря по 30 января в России показали 5089 убитых. Это без корейцев, с Крымом, но без ОРДЛО. Часть этих потерь – за предыдущие периоды, но львиная доля – свежие.

Согласно опыту наших подсчётов, число убитых должно быть МИНИМУМ в два раза больше. Т.е., российские войска в месяц только убитыми теряли от 10 тыс. человек. Если считать по классической пропорции 1:3, то потери российской армии составляют не менее 40 тыс. человек в месяц. А это БОЛЬШЕ, чем россияне привлекают наёмников. Добавьте сюда дезертиров.

То, о чём я уже упоминал: уже несколько месяцев в росармии наблюдается разрыв между потерями и пополнением, они сжигают резервы. Они уже давно перестали учить новобранцев, бросают их в бой в кратчайшие сроки. Разрыв увеличивается. Отсюда все эти атаки смертников на костылях.

ДипСтейт уже отмечал две цифры:

1) в январе россияне захватили наименьшую площадь украинской территории с сентября 2024 г.;

2) последнюю неделю снижается число штурмовых действий.

Это о чём? Это о том, что осенняя наступательная волна росармии прошла свой пик и движется по нисходящей. Им уже требуется перегруппировка, чтобы расширить атакующие действия на покровском направлении.

Месяц назад я высказал гипотезу, что к марту россияне утратят способность давить и продвигаться даже в январском темпе, если тенденции сохранятся.

Чтобы сломать этот тренд, они должны:

1) либо найти источник пополнения живой силой;

2) либо обвалить украинскую армию изнутри.

Первое без проведения новой волны массовой мобилизации затруднено.

Вторая опция имеет две составляющие – внутренняя дестабилизация в Украине и прерывание внешней помощи.

Прерывание внешней помощи может случиться как по сугубо внешним причинам, так и вследствие внутренней дестабилизации. Ибо реально будет вопрос: а кто окажется конечным получателем?

Таким образом, во всех построениях внутренняя дестабилизация – краеугольный камень. Поэтому сюда они будут вваливать ресурс по нарастающей.

Не надо быть гадалкой, чтобы предвидеть – следующий всплеск будет приурочен к третьей годовщине полномасштабного вторжения. Стоит проявить особое хладнокровие.

Что с другой стороны? Проскакивала информация, что помощь останавливали, но возобновили. Если прежний объём сохранится – это некая стабильность до лета. Сигнал от Франции по самолётам. Сигнал от Нидерландов по самолётам. На фронте это пока мало скажется, а вот на безопасности в тылу (как часть ПВО) должно отразиться. Ну, и Курск, который съедает российские ресурсы. Для Путина маячит некрасивая перспектива принимать гостей 9 мая, демонстрируя неспособность защитить свою территорию.

Снова-таки. Это не значит, что не видно наших проблем. Ещё как видно. В Харьковской области в районе Двуречной всё сложно, но наши войска делают невозможное. И не только там.

Итого. При условии: 1) недопущения обвала изнутри; 2) сохранения объёмов помощи хотя бы на несколько месяцев; 3) текущего уровня потерь росармии без возможности их оперативно восполнять - весной могут возникнуть предпосылки для временной (!) стабилизации линии фронта.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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