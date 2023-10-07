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Путин угрожает Украине сразу по нескольким направлениям

Игар Тышкевич
7 октября 2023, 06:10
Для Путина война в Украине действительно является войной за будущее России. Точнее России как империи.
Путин, Владимир Путин
Главный посыл выступления Путина на Валдае / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Кратко по выступлению Путина.

Основной посыл - повторение претензий на статус геополитического игрока. Простыми словами - давайте делить мир вместе. Подтверждением этого являются четыре ключевых тезиса Путина

а) Признание недейственности старых механизмов разрешения споров (это правда). Но паралельно с этим обвинение оппонентов в диктате, в том числе в отношении РФ (тут, скорее, классическая конструкция российской пропаганды).

видео дня

б) Неприемлемость диктата одними странами правил для других (связь с п.1)

в) Одновременно с этим пассажи в отношении Армении (не послушались РФ - получили проблемы) и пассаж касательно Украины (фактически тезисы о переустройстве страны)

г) Попытка развить тезис о России как цивилизации "без границ". Где упоминал даже "соотечественников" в Южной Америке.

При этом понимание технологической отсталости самой России и заявления о неприемлемости создания барьеров передачи технологий. Тут имеем то, что мы с Илией Кусой замечали ещё в 2017-18 годах - желание Кремля вскочить в новый технологический уклад благодаря статусу "супердержавы". То есть не конкуренция и попытка создать (купить), а получение благодаря своему "функционалу" или статусу.

Соответственно, для Путина война в Украине действительно является войной за будущее России. Точнее России как империи.

Но, не имея возможности быстро решить вопрос Путин угрожает сразу по нескольким направлениям:

1. Затяжной войной, которая будет естественно дорогой, в том числе для партнёров Украины

2. На фоне затягивания войны, попытками создавать дополнительные сопутствующие кризисы. Тут примером являются пассажи о антиколониализме, обращение к Японии касательно вариантов развития отношений, посылы к Ираку.

Была попытка шантажировать условный "запад" сближением с КНР и Индией. Подчёркнуто корректное описание взаимоотношений как "направленных на развитие" адресовано не Пекину, а Вашингтону. Почему так? Путин говорил о контактах в рамках китайских инициатив. И даже встреча с Си - на полях саммита по "поясу и пути". То есть подчёркивается китайский (а не российско-китайский) трек по которому может пойти РФ.

Предсказуемая, но интересная заготовка с Карагановым относительно ядерного оружия. Путин, после того как его одёрнули с шантажом ЯО в 2022 и с запада и с востока подходит к теме более аккуратно. Заявлять об изменении порога применения не посмел. НО шантажирует возобновлением испытаний. А так же подчёркнуто много говорил о применении оружия в случае "угроз российскому государству". Последнее вновь, скорее адресовано, партнёрам Украины и, в некотором роде есть посылом (или просьбой) сохранения ограничений на применения западного оружия по российской территории.

В то же время Путин несколько раз повторил о цивилизационом единстве с Европой. Чего в предыдуших выступлениях отдельно не подчёркивал.

Вывод:

имеем шантаж и приглашение к диалогу. Для американцев угрозы сформулированы в виде ЯО и сближения с КНР. Для ЕС - затяжная война в Украине и возможное появление новых кризисных площадок. Таким образом, ключевая целевая группа - европейские политики, которые, по мнению Путина, могут выступить некими посредниками или партнёрами по консультациям. Тем более, что в ЕС входят различные государства.

При этом вариант существования Украины в воображении Путина - зона, на которую (хотя бы частично) распространяется влияние Кремля.

Сроки? До выборов Путин будет говорить только с "позиции силы" - то есть когда Украина сдаётся либо её "сливают". Но такое крайне маловероятно. Поэтому рассчёт кремлёвского царя на возможные разговоры после своей избирательной кампании. До этого времени он попытается показать "силу" - как обстрелами, так и, как минимум, удержанием фронта.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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война в Украине Владимир Путин Игар Тышкевич
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