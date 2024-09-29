Путина уберут - свои или чужие

Я не вижу вариантов окончания войны и предотвращения глобальной катастрофы, кроме акции против Путина в стиле уничтожения Насраллы.

Путин одержим параноидальными бредовыми идеями, манией величия и преследования. Он хочет войти в российскую историю в качестве великого государя, возродившего империю, создавшего новый путинский Третий Рейх (после Романовых и СССР).

Для этого ему вначале надо уничтожить Украину, а потом подчинить себе другие осколки империи и страны, входившие в ее сферу влияния.

Такая политика рано или поздно неизбежно приведет к военному столкновению с НАТО, которое очевидно будет иметь катастрофические последствия.

Если Путина в ближайшем будущем не уберут свои, это придется сделать чужим. Вопрос только в том - до или после глобальной катастрофы это произойдет. Хотелось бы, чтобы до.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".