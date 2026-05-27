Путин теряет чувство реальности: Портников предупредил о большой опасности

Виталий Портников
27 мая 2026, 08:02
Российский президент всё чаще принимает решения, которые не имеют ни военного смысла, ни политической логики.
Пока Россия усиливает воздушный террор против Украины, все чаще возникает вопрос не только о военной логике Кремля, но и о психологическом состоянии самого Владимира Путина. Журналист и публицист Виталий Портников анализирует последнюю атаку на Киев и приходит к выводу, что действия российского президента все больше теряют рациональность и становятся опасными даже для его окружения. Подробнее об этом — в колонке автора.

Последнюю российскую атаку на Киев и Киевскую область многие объясняют желанием Путина отомстить за унижение, которое российский лидер испытал во время подготовки к параду в Москве 9 мая. Кто-то считает, что таким образом Путин пытается компенсировать фактическую остановку своих войск на территории Донецкой области. А кому-то кажется, что этой атакой Путин демонстрирует Западу силу и неготовность искать какие-либо компромиссы – как, впрочем, и ядерными учениями на территории России и Беларуси одновременно.

Но на меня эта атака, которую пришлось переждать на одной из станций Киевского метрополитена, поразила прежде всего своей бессмысленностью и ненужностью. Российский президент потратил миллиарды рублей, чтобы уничтожить рынок и торговый центр, кафе и ипподром. "Орешник", которым Путин хвастается в последние месяцы, был использован для удара по гаражному кооперативу в Белой Церкви. Даже если поверить объяснениям, что Москва хотела уничтожить какой-то военный объект на территории этого украинского города, для этого вполне хватило бы беспилотников и нескольких баллистических ракет.

Путин, которого я помню с первых дней его пребывания на посту президента России, всегда был жестоким, лишенным эмпатии, хладнокровным и самовлюбленным. Эти его черты проявились буквально в первые дни политической карьеры — на фоне чеченской войны или гибели подводников на подлодке "Курск". Но этот Путин точно знал, что делает и зачем. Реальные признаки неадекватности можно было проследить уже в феврале 2022 года, когда российский президент был серьезно настроен на свержение украинского правительства и искренне верил, что его армию украинцы будут встречать цветами. Но это была, вероятно, идеологическая неадекватность. Российский президент искренне верит во все эти идеологические мифы, которые он пропагандирует, потому что воспитывался на них как офицер КГБ. Он и вправду убежден, что никакого украинского народа нет, что люди сами не могут отстаивать свое будущее и не способны самостоятельно выходить на протесты. И действительно – почему человек, который в свое время был уверен, что участники протестов в Дрездене в последние дни существования Германской Демократической Республики были наняты, должен как-то изменить свое мнение относительно украинских майданов?

Но эта атака – свидетельство скорее номенклатурной, должностной неадекватности. Именно того, чего Путин никогда не мог себе позволить в прошлом. У него нет лишних денег на армию – и он тратит миллиарды на атаку, которая ничего не меняет. Она никак не повлияла на военно-технический потенциал Украины. Она не может запугать людей, потому что запугивать нужно в первые месяцы войны, а не на пятом ее году – люди, которые остались в Украине, уже как-то привыкли к таким ужасным испытаниям. Чего можно такой атакой достичь – так это лишь поднять градус ненависти.

Поэтому я не удивлен, когда читаю на страницах западных изданий статьи о том, что российский президент вызывает разочарование у представителей собственного окружения, политической и предпринимательской элиты самой России. Этих людей также не назовешь либералами – они исповедуют ту же программу, что и Путин, убеждены в необходимости восстановления контроля над Украиной и другими бывшими советскими республиками, в важности противостояния с Западом. Поэтому для большинства из них Путин – идеальный лидер, а остальные просто запуганы.

Что объединяет этих людей – так это желание, чтобы их лидер был адекватен в своих поступках и реалистично оценивал ситуацию в России и вокруг нее. А вот адекватности Путин в последнее время не проявляет ни капли. И это видно и по его восприятию населением — рейтинг заметно снижается — и по разговорам российских номенклатурщиков с западными журналистами. Поэтому я допускаю, что даже такие представители путинского окружения, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и первый заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко, действительно могли пытаться отговорить Путина от более жестких ограничений для россиян – но не достигли результата.

И да, эти люди будут недовольны – но ничего не сделают, чтобы изменить ситуацию, потому что боятся Путина. Они будут ждать либо его возвращения к здравому смыслу, либо его конца – и это сделает российского президента еще более непредсказуемым и опасным. Это новый Путин – раздавленный годами безрезультатности в российско-украинской войне и преданный собственной неадекватностью. И к следующим действиям такого Путина нужно относиться с еще большей осторожностью.

Об авторе: Виталий Портников

Виталий Портников – украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

