Очередные обстрелы Киева: Денисенко предупредил, к чему готовится Кремль

Вадим Денисенко
26 мая 2026, 19:10
Они уже четыре года просят Путина наносить удары по центрам принятия решений.
Пока Россия усиливает ракетные удары по Киеву, все больше дискуссий вызывают не только военные цели Кремля, но и внутренняя логика решений российского руководства. Политический аналитик Вадим Денисенко считает, что новая волна атак носит скорее психологический и политический характер, чем имеет стратегический военный смысл. В своей колонке автор объясняет, почему массированные обстрелы столицы могут быть частью внутренней игры Путина и как это связано с переговорами и настроениями в российских элитах. Публикуем ключевые мысли автора.

Следующие обстрелы Киева. К чему готовиться?

Все, что сейчас происходит — часть плана россиян по "принуждению к переговорам". Но все это окончательно превращается в театр для одного зрителя. И если весь 2025 год россияне играли спектакль для Трампа, сейчас окружение Путина играет спектакль для него самого.

1. Впервые за время войны российский режим перешел от наступления к самозащите. Я сейчас не о фронте. Я о внутренней логике действий, следствием которых стала навязчивая попытка сконцентрироваться в обстрелах, прежде всего на центре Киева.

2. В основе этой логики лежат три аспекта:

- Психология самого Путина, который понимает, что его унизили и он должен ответить за унижение.

- Желание понравиться ура-патриотам и части военных, которые все больше превращаются в оппозицию Путину. Они четыре года просят Путина бить по центрам принятия решений. Удары такие были, но россияне все же не позволяли себе так бездумно и в таких количествах запускать ракеты. Сейчас, похоже, принято решение провести несколько волн таких массированных атак, даже если потом придется несколько месяцев накапливать соответствующие запасы. Здесь нет военной логики. Повторюсь — это логика театра для одного зрителя, которому это должно ужасно понравиться. Мне кажется, хотя я и не специалист, атак, подобных предыдущей, не может быть больше 3-4. Больше просто нет ресурсов.

- На прошлой неделе Путин призвал украинских военнослужащих сдаться. Косвенно это говорит об тех иллюзиях, которые сосредоточены в его голове. И которые доносит до него высшее военное руководство.

3. Идеальным промежуточным завершением такой ракетной операции для Кремля, похоже, должно было бы стать прямое попадание в здание офиса Президента и, в идеале, чтобы затем США и ЕС начали давить на Украину, чтобы она начала просить о мире или хотя бы о новом раунде переговоров. Еще раз: это не логика войны. Это логика театра одного зрителя. Но эта логика — не о последнем, завершающем этапе войны. Это логика мелкой тактики на следующий месяц. Если быть более точным — это логика пиара, а не войны. К сожалению, очень черного для нас пиара. Повторюсь, авторы этой идеи считают, что после этого наступит перелом не в войне, а в переговорах.

4. В российских элитах пока не существует никакого бунта. До сих пор они возились и возится между собой ради одного: получить одобрение от Путина, как главного арбитра. Сейчас возросло количество недовольных новыми правилами арбитража, которые предусматривают резкое ограничение количества неприкосновенных. Но логика Путина заключается в том, что неприкосновенность 30 человек из его ближайшего окружения плюс высшего звена ФСБ и ФСО уберегает его от любых переворотов. И в этом есть серьезный резон.

5. Мы, действительно, приблизились к появлению элитной фронды. Но ее еще точно нет, и сделать так, чтобы ее не стало — главная задача Путина. При этом Запад, похоже, не мыслит категориями попыток создать эту самую фронду. Запад мыслит в категориях вечности Путина. А это, безусловно, влияет на российские элиты.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

