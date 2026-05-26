Очередные обстрелы Киева: Денисенко предупредил, к чему готовится Кремль

Они уже четыре года просят Путина наносить удары по центрам принятия решений.

Обстрел Украины

Пока Россия усиливает ракетные удары по Киеву, все больше дискуссий вызывают не только военные цели Кремля, но и внутренняя логика решений российского руководства. Политический аналитик Вадим Денисенко считает, что новая волна атак носит скорее психологический и политический характер, чем имеет стратегический военный смысл. В своей колонке автор объясняет, почему массированные обстрелы столицы могут быть частью внутренней игры Путина и как это связано с переговорами и настроениями в российских элитах. Публикуем ключевые мысли автора.

Следующие обстрелы Киева. К чему готовиться? Все, что сейчас происходит — часть плана россиян по "принуждению к переговорам". Но все это окончательно превращается в театр для одного зрителя. И если весь 2025 год россияне играли спектакль для Трампа, сейчас окружение Путина играет спектакль для него самого. видео дня

1. Впервые за время войны российский режим перешел от наступления к самозащите. Я сейчас не о фронте. Я о внутренней логике действий, следствием которых стала навязчивая попытка сконцентрироваться в обстрелах, прежде всего на центре Киева.

2. В основе этой логики лежат три аспекта:

- Психология самого Путина, который понимает, что его унизили и он должен ответить за унижение.

- Желание понравиться ура-патриотам и части военных, которые все больше превращаются в оппозицию Путину. Они четыре года просят Путина бить по центрам принятия решений. Удары такие были, но россияне все же не позволяли себе так бездумно и в таких количествах запускать ракеты. Сейчас, похоже, принято решение провести несколько волн таких массированных атак, даже если потом придется несколько месяцев накапливать соответствующие запасы. Здесь нет военной логики. Повторюсь — это логика театра для одного зрителя, которому это должно ужасно понравиться. Мне кажется, хотя я и не специалист, атак, подобных предыдущей, не может быть больше 3-4. Больше просто нет ресурсов.

- На прошлой неделе Путин призвал украинских военнослужащих сдаться. Косвенно это говорит об тех иллюзиях, которые сосредоточены в его голове. И которые доносит до него высшее военное руководство.

3. Идеальным промежуточным завершением такой ракетной операции для Кремля, похоже, должно было бы стать прямое попадание в здание офиса Президента и, в идеале, чтобы затем США и ЕС начали давить на Украину, чтобы она начала просить о мире или хотя бы о новом раунде переговоров. Еще раз: это не логика войны. Это логика театра одного зрителя. Но эта логика — не о последнем, завершающем этапе войны. Это логика мелкой тактики на следующий месяц. Если быть более точным — это логика пиара, а не войны. К сожалению, очень черного для нас пиара. Повторюсь, авторы этой идеи считают, что после этого наступит перелом не в войне, а в переговорах.

4. В российских элитах пока не существует никакого бунта. До сих пор они возились и возится между собой ради одного: получить одобрение от Путина, как главного арбитра. Сейчас возросло количество недовольных новыми правилами арбитража, которые предусматривают резкое ограничение количества неприкосновенных. Но логика Путина заключается в том, что неприкосновенность 30 человек из его ближайшего окружения плюс высшего звена ФСБ и ФСО уберегает его от любых переворотов. И в этом есть серьезный резон.

5. Мы, действительно, приблизились к появлению элитной фронды. Но ее еще точно нет, и сделать так, чтобы ее не стало — главная задача Путина. При этом Запад, похоже, не мыслит категориями попыток создать эту самую фронду. Запад мыслит в категориях вечности Путина. А это, безусловно, влияет на российские элиты.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

