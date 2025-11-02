Укр
Путин так подставился впервые в своей президентской карьере

Вадим Денисенко
2 ноября 2025, 20:25
Создание имиджа неадекватного в прямом смысле этого слова лидера, которому врет окружение - это уникальный шанс делегитимизации Путина в России.
Путин приглашает журналистов в Покровск / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 61 отдельная механизированная Степная бригада

Впервые за 25 лет можем говорить о признаках неадекватности восприятия реальности Путиным.

Пока это гипотеза, которая подтвердится или опровергнется в ближайшие месяцы. Но с точки зрения информационной войны у нас есть уникальный шанс изменить представление о Путине и в мире, и в России

История с приглашением журналистов посмотреть на окружение в Покровске и Купянске абсурдна по своей сути. Если вы представляете себе линию фронта, то не сложно догадаться: увидеть оцепление как таковое невозможно. Я не говорю уже о килзоне в этом районе. Другими словами Путин предложил провести невозможную пиар-акцию.

видео дня

Более того, все разведки мира понимают, что никакого окружения там не существует, а значит Путин или неадекватно воспринимает ситуацию или окружение ему врет. Оба варианта являются проблемными для Путина. Но, к сожалению, информационная компания по освещению этих признаков неадекватности Путина - минимальна. А такая компания, как раз могла бы вытеснять Путина в негативное информационное поле даже в тех территориях, где Россия считается другом.

Теперь относительно того, как дальше будет развиваться ситуация. В течение следующих месяцев мы сможем понять действительно ли Путин все больше воспринимает реальность в искаженном состоянии. Если ситуация будет повторяться, в течение примерно 6 месяцев неадекватность Путина станет общепонятной для российских элит и элит всего мира.

Я далек от идеи переворота (до этого очень далеко), ведь перевороты в России случаются тогда, когда кто-то из окружения начинает чувствовать угрозу своей жизни. А Путин пока достаточно осторожен, чтобы этого не допустить.

В то же время создание имиджа неадекватного в прямом смысле этого слова лидера, которому врет окружение - это уникальный шанс делегитимизации Путина в России. И я могу утверждать, что он так подставился впервые в своей президентской карьере. Главное нам этот шанс не профукать.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

