Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как может выглядеть крах Украины

Виктор Андрусив
18 декабря 2025, 06:10
186
Трамп и ЕС имеют целью получить мир, из эгоистических целей.
Как может выглядеть крах Украины
Война в Украине/ Коллаж: Главред, фото: ОП

Крах Украины.

Сегодня поговорим о том, как выглядит наш крах: это мирное соглашение, которое гарантирует нам мир и ничего больше. Это соглашение после которого не происходит никаких восстановлений, вливаний, модернизации. Это соглашение, которое порождает раскол в обществе, конфликт, и как следствие неспособность государственных институтов работать. Фактически, это страна, в которую не возвращаются миллионы беженцев, а еще больше выезжает на работу, где экономика еле теплится и восстановление страны происходит очень медленно. Проще - страна, на которую все забили так, что даже захватывать никто не хочет.

Такой пример существует - это Босния и Герцеговина. После длительных боевых действий, геноцидов, и вмешательства международных партнеров - там удалось достичь мира. Победителя в войне не было, поэтому мир был сложной конструкцией, которая учитывала кучу нюансов. В результате получился ни на что неспособный Франкенштейн. Страна разделена на две части, и ею руководят три президента, каждый по 8 месяцев (босняк, хорват, серб), все политические партии этнические. Понятно, что в таких условиях развиваться и двигаться вперед почти невозможно. На сегодня это одна из самых бедных стран Европы. Впрочем, Билл Клинтон и Европа отпраздновали триумф мирного соглашения, и после этого забили на эту страну.

видео дня

То, что мы можем оказаться в такой ситуации - сейчас является одним из самых больших рисков. Трамп и ЕС имеют целью получить мир, из эгоистических целей. Поэтому они будут фокусироваться на всех возможных компромиссах по достижению мира. Как следствие, может образоваться гигантский Франкенштейн, сшитый из разных кусков требований и компромиссов. Удерживать эту архитектуру будет очень дорого и сложно. Так, например, содержать боевую армию в 800 тысяч может очень и очень мало стран в мире. Это десятки млрд долл ежегодно. Также надо вложить в восстановление от 300 до 500 млрд долл. Далее мы потеряли одно из самых ценных - сотни тысяч молодых людей, которые уехали и не вернутся. Возникает вопрос где взять рабочую силу для экономики, когда только армию на 800 тысяч надо содержать? Фактически, в таких условиях мы можем жить исключительно на содержании, а судя по политическим настроениям на Западе - к власти в ближайшие годы там придут жесткие антииждивенцы.

Поэтому ситуация может стать такой: сейчас нам пообещают золотые горы и что угодно, ради мирного соглашения. После того, как наступит мир, нам несколько лет попытаются помогать, а тогда скажут: да у вас там коррупция - идите на хер. И спорить с этим, судя по коррупции во время войны, будет трудно. И мы все больше будем проваливаться, а от "партнеров" будем получать все больше каких-то антикоррупционных или иных требований, чтобы ничего нам не предоставлять по факту. Далее все по законам послевоенной страны: торговля оружием, бандитизм, терроризм и failed state.

Противодействовать этому возможно. Для этого надо вести переговоры не только на уровне пунктов мирного соглашения, а уже сегодня работать над детальными инвестпрограммами, политикой возвращения людей, модернизации образования и создания новых кластеров и тому подобное. Нужно, чтобы партнеры подписывались под такими программами, а не только под заявлением о готовности выделять деньги. Нужно, чтобы американский и европейский бизнес четко имели здесь интерес, а не только правительства, которым надо только мир. Нужно, чтобы среднестатистический европеец осознавал ценность Украины и не голосовал за му**ков, которые выступают против нас.

Но как вы и без меня знаете, ничего из этого не делается. Потому что это гораздо сложнее, чем раздать очередную 1000 грн, переименовать обесцененную копейку на шаг, и заказать новую дорогу в Буковель. Куда это нас ведет думаю понятно.

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины Виктор Андрусив
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

07:39Мир
В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

06:43Мир
"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий США

"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий США

04:42Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

Последние новости

07:39

В Ростове дроны атаковали танкер в порту: вспыхнул пожар, часть региона без света

06:43

В обращении к нации Трамп "забыл" об Украине и Венесуэле: о чем говорил глава США

06:10

Как может выглядеть крах Украинымнение

05:54

Идеальная маковая начинка для пончиков и кутьи на Рождество - рецепт

05:10

"Тигрица с когтями": Тина Кароль вызывающе задела Тараса ТополюВидео

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
04:42

"Беларусь - плацдарм": политик предупредил об угрозе нового наступления из-за действий СШАВидео

04:21

Этот сорт не подведет: как выбрать сладкую хурму без терпкости

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке семейного ужина за 16 секунд

03:36

Почему зимой скрипят тормоза - признаки, которые нельзя игнорировать водителям

Реклама
03:35

Что такое "секретные" точки на пульте телевизора и зачем они нужны

03:00

Четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в декабре - что их ждет

02:41

Скребок не понадобится: простой способ защитить лобовое стекло от мороза

01:38

Что тормозит мирный план для Украины: обозреватель Bloomberg назвал главную преграду

00:28

Украинцам грозит подорожание коммуналки: в Раде рассказали когда

17 декабря, среда
23:53

Ноги перестанут мерзнуть зимой: 6 простых методов утеплить обувь

23:52

Украину атаковали "Шахеды": в крупных городах прогремели взрывы, что известно

22:55

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

21:53

О таком предупреждала Библия: вода в Персидском заливе стала кроваво-краснойВидео

21:51

Башни, шпили и узкая улица: как хотели перестроить Крещатик в 1944 году (фото)

21:24

Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру

Реклама
21:14

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения светаФото

21:01

Опытный стилист назвал 5 обыденных привычек, которые постепенно "убивают" ваши волосы

20:59

Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

20:38

Улыбка будет сияющей: всего два продукта мгновенно сделают зубы белее

20:29

Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

20:20

Из 64 в 40: невероятное перевоплощение украинки

19:42

"Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса

19:33

Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь женуВидео

19:26

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоныВидео

19:16

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует КремльВидео

19:13

"Не тянет": популярный российский комик бросает сцену из-за состояния здоровья

19:00

Как сделать кислые мандарины сладкими: очень простые способыВидео

18:58

"Худшая ситуация для Украины": украинцев предупредили о новом этапе в войнеВидео

18:54

Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

18:52

Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

18:47

Пенсия под угрозой: что нужно сделать украинцам, чтобы не остаться без денег

18:46

Удар не по никотину, а по госбюджету - законопроект #14410-д снизит налоговые поступления на 25 млрд. грн.

18:14

Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

17:55

Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

17:50

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город УкраиныВидео

Реклама
17:34

В Киеве нашли уникальный символ времен Киевской Руси - почему он перевернутВидео

17:28

Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света: эксперт назвал причину

17:27

Ночной тариф с 1 января: изменится ли цена электроэнергии для украинцев

17:12

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд

16:50

"Мне очень больно": Марта Адамчук откровенно заговорила о трагедии

16:48

Приближенный к Трампу пастор Бернс высказался о коррупции в Украине и женщине-президенте

16:34

В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

16:33

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

16:24

Когда авто с "мигалками" можно не пропускать: водителям назвали три случаяВидео

16:22

Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара": что это за кинолентыВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять