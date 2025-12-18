Как может выглядеть крах Украины

Трамп и ЕС имеют целью получить мир, из эгоистических целей.

Сегодня поговорим о том, как выглядит наш крах: это мирное соглашение, которое гарантирует нам мир и ничего больше. Это соглашение после которого не происходит никаких восстановлений, вливаний, модернизации. Это соглашение, которое порождает раскол в обществе, конфликт, и как следствие неспособность государственных институтов работать. Фактически, это страна, в которую не возвращаются миллионы беженцев, а еще больше выезжает на работу, где экономика еле теплится и восстановление страны происходит очень медленно. Проще - страна, на которую все забили так, что даже захватывать никто не хочет.

Такой пример существует - это Босния и Герцеговина. После длительных боевых действий, геноцидов, и вмешательства международных партнеров - там удалось достичь мира. Победителя в войне не было, поэтому мир был сложной конструкцией, которая учитывала кучу нюансов. В результате получился ни на что неспособный Франкенштейн. Страна разделена на две части, и ею руководят три президента, каждый по 8 месяцев (босняк, хорват, серб), все политические партии этнические. Понятно, что в таких условиях развиваться и двигаться вперед почти невозможно. На сегодня это одна из самых бедных стран Европы. Впрочем, Билл Клинтон и Европа отпраздновали триумф мирного соглашения, и после этого забили на эту страну.

То, что мы можем оказаться в такой ситуации - сейчас является одним из самых больших рисков. Трамп и ЕС имеют целью получить мир, из эгоистических целей. Поэтому они будут фокусироваться на всех возможных компромиссах по достижению мира. Как следствие, может образоваться гигантский Франкенштейн, сшитый из разных кусков требований и компромиссов. Удерживать эту архитектуру будет очень дорого и сложно. Так, например, содержать боевую армию в 800 тысяч может очень и очень мало стран в мире. Это десятки млрд долл ежегодно. Также надо вложить в восстановление от 300 до 500 млрд долл. Далее мы потеряли одно из самых ценных - сотни тысяч молодых людей, которые уехали и не вернутся. Возникает вопрос где взять рабочую силу для экономики, когда только армию на 800 тысяч надо содержать? Фактически, в таких условиях мы можем жить исключительно на содержании, а судя по политическим настроениям на Западе - к власти в ближайшие годы там придут жесткие антииждивенцы.

Поэтому ситуация может стать такой: сейчас нам пообещают золотые горы и что угодно, ради мирного соглашения. После того, как наступит мир, нам несколько лет попытаются помогать, а тогда скажут: да у вас там коррупция - идите на хер. И спорить с этим, судя по коррупции во время войны, будет трудно. И мы все больше будем проваливаться, а от "партнеров" будем получать все больше каких-то антикоррупционных или иных требований, чтобы ничего нам не предоставлять по факту. Далее все по законам послевоенной страны: торговля оружием, бандитизм, терроризм и failed state.

Противодействовать этому возможно. Для этого надо вести переговоры не только на уровне пунктов мирного соглашения, а уже сегодня работать над детальными инвестпрограммами, политикой возвращения людей, модернизации образования и создания новых кластеров и тому подобное. Нужно, чтобы партнеры подписывались под такими программами, а не только под заявлением о готовности выделять деньги. Нужно, чтобы американский и европейский бизнес четко имели здесь интерес, а не только правительства, которым надо только мир. Нужно, чтобы среднестатистический европеец осознавал ценность Украины и не голосовал за му**ков, которые выступают против нас.

Но как вы и без меня знаете, ничего из этого не делается. Потому что это гораздо сложнее, чем раздать очередную 1000 грн, переименовать обесцененную копейку на шаг, и заказать новую дорогу в Буковель. Куда это нас ведет думаю понятно.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

