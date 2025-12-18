Укр
Читать на украинском
Чего никак не может понять российская оппозиция

Виталий Портников
18 декабря 2025, 08:36
Если ты претендуешь представлять страну, в которой вообще нет никакой политики, тебе не нужно быть хорошим политиком.
Красная площадь, Кремль, Москва
Еще в годы моей активной журналистской работы в России я убедился в том, что цинизм и подмена понятий являются неотъемлемыми признаками российской политической культуры.

Поэтому я привычно "перевожу" то, что сказано публично или даже в частной беседе, чтобы понять, что на самом деле хочет сказать или сделать тот или иной субъект в политике - вне зависимости от его декларируемых убеждений.

У меня нет никаких сомнений, что нежелание части российских противников режима Путина подписывать Берлинскую декларацию связано вовсе не с тем, что это декларация составлена Ходорковским или еще кем-то. А с тем, что Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин или условная Юлия Навальная не хотят на институциональном уровне осудить агрессию своей страны против Украины и заняться реальной - а не имитационной - общественной активностью.

Потому что эти люди выдумали себе реальность, в которой они будут претендовать на власть в России электоральным путем и не должны сердить свой потенциальный электорат. Это мир, в котором они живут. Но это не тот реальный мир, в котором украинцы гибнут от ракет и пуль.

И я хорошо понимаю, почему взбесился Гарри Каспаров. У нормального человека цинизм и ложь всегда могут вызвать только бешенство. И Гарри всегда так реагировал. Может быть, кто-то скажет, что поэтому он плохой политик.

Но если ты претендуешь представлять страну, в которой вообще нет никакой политики, тебе не нужно быть хорошим политиком. Тебе нужно быть порядочным человеком, думать хотя бы о своей чести - потому что это, в конечном счете, и есть примером для тех, кто от чести и достоинства отказался.

Нужно научиться хотя бы не лгать.

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Виталий Портников
