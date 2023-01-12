Президент России никому не доверяет, он постоянно обновляет свою систему сдержек и противовесов.

Герасимова посадили на электрический стул для долговременных пыток, считает Фесенко / kremlin.ru

Относительно назначения Герасимова вместо Суровикина на должность командующего объединенной группировкой войск в Украине. Путин вновь тасует свою генеральскую колоду. Напоминает известное правило: "от изменения слагаемых сумма не меняется". Можно еще перефразировать русского баснописца: "а вы, друзья, как ни садитесь, все в победители не годитесь".

Для Суровикина решение Путина - это понижение и унижение, а для генерала Герасимова, который руководит российским Генштабом, это точно не повышение, скорее электрический стул для долговременных пыток.

Но эта генеральская рокировка путина лишний раз свидетельствует о кадровом тупике российского президента. Меняет шило на мыло. Одновременно это еще одно свидетельство путинской паранойи. Он никому не доверяет, он постоянно обновляет свою систему сдержек и противовесов.

В прошлом году он назначил Суровикина на должность командующего объединенной группировкой войск в Украине и убрал с фронта генерала Лапина по требованию Пригожина и Кадырова.

Это еще означало ослабление позиций Шойгу и Герасимова. А сейчас все якобы наоборот. Лапина возвращают на высокую должность. Суровикина не убирают, а подчиняют Герасимову.

Такое впечатление, что Путин сознательно стравливает ожесточенных "собратьев", враждующих между собой. Это демонстрация того, что никому ничего не гарантировано, но все должны отвечать перед путиным. Но за что же отвечает сам российский глава? Он не хочет отвечать за поражения, а побед не имеет.

Когда-то последний русский император Николай Второй точно так же тасовал своих генералов, затем в конце концов назначил самого себя главнокомандующим. Чем это закончилось, мы хорошо знаем. Для Путина образцом является Петр Первый, а идет он скорее путем Николая Первого и Николая Второго. Оба закончили плохо. Вот такая ирония исторической судьбы.

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