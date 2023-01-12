glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Герасимова посадили на электрический стул для долговременных пыток

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

12 января 2023, 10:28
Президент России никому не доверяет, он постоянно обновляет свою систему сдержек и противовесов.
Путин, Шойгу, Герасимов
Герасимова посадили на электрический стул для долговременных пыток, считает Фесенко / kremlin.ru

Относительно назначения Герасимова вместо Суровикина на должность командующего объединенной группировкой войск в Украине. Путин вновь тасует свою генеральскую колоду. Напоминает известное правило: "от изменения слагаемых сумма не меняется". Можно еще перефразировать русского баснописца: "а вы, друзья, как ни садитесь, все в победители не годитесь".

Для Суровикина решение Путина - это понижение и унижение, а для генерала Герасимова, который руководит российским Генштабом, это точно не повышение, скорее электрический стул для долговременных пыток.

Но эта генеральская рокировка путина лишний раз свидетельствует о кадровом тупике российского президента. Меняет шило на мыло. Одновременно это еще одно свидетельство путинской паранойи. Он никому не доверяет, он постоянно обновляет свою систему сдержек и противовесов.

В прошлом году он назначил Суровикина на должность командующего объединенной группировкой войск в Украине и убрал с фронта генерала Лапина по требованию Пригожина и Кадырова.

Это еще означало ослабление позиций Шойгу и Герасимова. А сейчас все якобы наоборот. Лапина возвращают на высокую должность. Суровикина не убирают, а подчиняют Герасимову.

Такое впечатление, что Путин сознательно стравливает ожесточенных "собратьев", враждующих между собой. Это демонстрация того, что никому ничего не гарантировано, но все должны отвечать перед путиным. Но за что же отвечает сам российский глава? Он не хочет отвечать за поражения, а побед не имеет.

Когда-то последний русский император Николай Второй точно так же тасовал своих генералов, затем в конце концов назначил самого себя главнокомандующим. Чем это закончилось, мы хорошо знаем. Для Путина образцом является Петр Первый, а идет он скорее путем Николая Первого и Николая Второго. Оба закончили плохо. Вот такая ирония исторической судьбы.

Источник

Владимир Путин Владимир Фесенко Валерий Герасимов Сергей Суровикин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:28

Украину ждут сложные и решающие 2-3 месяца, Россия должна пойти ва-банк к годовщине войны – Данилов

10:28

Герасимова посадили на электрический стул для долговременных пытокмнение

10:09

"Путин должен проиграть": Литва призвала предоставить Украине ракеты ATACMS

10:00

Гороскоп на сегодня 12 января: Водолею – сильный стресс, Тельцу – борьба за себяВидео

09:57

"Щедрик щедрик щедривочка" - текст известной на весь мир украинской щедривкиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:36

РФ бросила под Соледар и в район Кременной силы, которых отвели из Херсона – разведка БританииВидео

09:32

Путин ждет от Герасимова "победы" через три месяца - СМИВидео

09:31

"Пошли в ад": воины ССО уничтожили более 100 оккупантов возле СоледараВидео

09:17

Загадка сталинок: почему в них делали 4-метровые потолки, а комнаты разделяли пороги

Реклама
09:16

Не стоит брать идеально круглые апельсины: как выбрать самые лучшие плоды и не купить "сухую кислятину"

08:45

Войска РФ собрали в Луганской области почти 30 тысяч оккупантов – ГайдайВидео

08:40

"У Шойгу – две семьи, у Лаврова тоже": Фейгин рассказал о "модных" отношениях чиновников РФВидео

08:21

Умные люди в России реально готовятся к её распадумнение

08:13

Отключений света станет меньше: в Укрэнерго дали оптимистический прогноз на выходные

07:51

Хотят "реанимировать" войну: есть 2 причины назначения Герасимова командующим войсками РФ в Украине – ISWВидео

07:38

Не хватает боеприпасов: РФ не сможет поддерживать наступательные операции в 2023 году - ISW

06:40

США не подтверждают информацию о захвате Соледара россиянами - ОстинВидео

06:10

Должен же, наконец, Новичок хоть кого-то убить?мнение

05:45

"Есть силы, однако не хватает средств": Свитан рассказал, смогут ли ВСУ продолжить контрнаступлениеВидео

05:45

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений: заблестит словно из магазинаВидео

Реклама
05:10

"Хочет быть хозяином РФ": эксперт о важности Соледара и почему за него уцепился ПригожинВидео

05:00

Колядки на Старый Новый год: веселые слова колядок для детей и взрослых

05:00

"Добрий вечір тобі, пане господарю!" - текст колядки, видео

04:50

Военный эксперт спрогнозировал, когда у врагов наступит снарядный голодВидео

03:44

Бывшая жена Виталия Кличко посветила упругими ножками в домашнем халатике

03:20

Вкуснейший рецепт вареников с сюрпризом на Старый Новый год: узнайте, что вас ждет весь 2023 годВидео

03:13

"Календарь дальнобойщика 96": Волочкова разделась до трусов и стала посмешищемВидео

02:45

Генерал США рассказал, какое оружие нужно для освобождения КрымаВидео

02:05

Аномальная "жара" до + 18°: украинцев ошарашили прогнозом резкого потепленияВидео

01:32

Драцена замерзла: как спасти растение от гибели

00:58

Сплошная белая полоса: трех знаков Зодиака в 2023 году ждет неслыханное счастье и тотальное везениеВидео

00:51

Почему 12 января нельзя прикасаться к соли и солить еду: приметы и важные запреты дняВидео

00:00

Поздравления со Старым Новым годом 2023 - открытки, картинки, теплые слова

11 января, среда
23:54

Медведев закатил истерику из-за передачи Украине танков Leopard и прибег к бессмысленным угрозамВидео

23:23

София в Париже: бывший муж запроданки Ани Лорак засветил дочь в компании новой семьи

23:06

Самый несчастливый день: 10 очень строгих запретов на пятницу 13, которые принесут бедуВидео

22:59

Там уже 17 вертолетов: оккупанты строят новую авиабазу в БердянскеВидео

22:54

Почему после неудачных попыток взять Бахмут россияне пошли на штурм Соледара: объяснение экспертаВидео

22:35

Бессовестная и песни не огонь: Ефросинина и Полякова захейтили Огневич - певица не промолчала

22:21

Становятся миллионерами: 6 имен, которые имеют уникальный успех богатстваВидео

Реклама
22:00

Путин недоволен и идет ва-банк, или Почему Суровикин стал заместителем Герасимовамнение

21:54

"Там вся элита армии РФ": офицер рассказал о том, что происходит в СоледареВидео

21:32

"Следующие 24 часа будут решающими": украинский солдат рассказал о тяжелой ситуации в СоледареВидео

21:25

"Не надо делать из этого катастрофы": эксперт спрогнозировал сдачу СоледараВидео

21:02

"Еще один официант": счастливая предательница Лорак показала нового мужчинуВидео

20:55

"Подрывает боеспособность армии": оккупанты злостно обратились прямо к ПутинуВидео

20:33

Хурма будет сладкой, как мед: как довести фрукт до спелости уже домаВидео

20:31

Синоптик удивила прогнозом для Украины: что ждет всю странуВидео

20:24

Известный артист предлагал однополые отношения: Демин рассказал про ухаживания в начале его карьеры

20:00

Захватом Соледара Пригожин хочет убрать Шойгу как конкурента - Петр Черник

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять