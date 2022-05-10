Путин столкнул Россию в пропасть, и она с ускорением идет ко дну

Россия разобьется в дребезги и погребет под своими руинами путинизм / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Мир гадал полмесяца, что же озвучит Путин в своей торжественной речи на параде победы. Меня эта бесконечная дискуссия искренне веселила. Какое значение имеют слова военного преступника, заочно приговорённого к высшей мере.

9 мая наконец эта дискуссия в алгоритме массового психоза завершилась. Путин разродился блеянием, где озвученный текст оказался абсолютно бессодержательным. Зато подтекст и мимика бункерного мясника донесли миру и соратникам Путина всё, что человечество и так хорошо осознаёт.

Председатель колхоза Скотного двора рашистов-террористов донёс своим подопечным буквально следующее: "Все мы – и равные, и те, кто ровнее – приехали, конечная станция "вылезай-ка". Вам всем, во главе со мной, полный пиzд…ц. Нас ждёт бойня для военных преступников и высшая мера поголовного убоя. Подготовьте, пожалуйста, свои организмы, чтобы выглядеть на бойне прилично".

Вот и вся суть личного состояния духа Путина и положения РФ.

Хорошего выхода у России нет. Путин столкнул ее в пропасть, и она, набирая ускорение, неизбежно приближается ко дну, где разобьётся вдребезги на мелкие осколки. Погребая под развалами путинизм и бенефициаров его диктаторского клептократического режима.

Массовое народное поголовье обитателей Скотного двора им. Путина останется без вожаков и голодным. Продовольственная инфляция и голод, возможно, отрезвят им мозги от боярышника. Но комбикорм от этого в кормушках не появится.

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Чтобы на Земле восторжествовал мир, и человечество себя чувствовало в безопасности, территория, которая называлась Россией, больше не может существовать в прежней форме организации страны и управления державой.

Также РФ нуждается в тотальной денацификации и демилитаризации.

Таков залог благополучной жизни на планете Земля.

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт