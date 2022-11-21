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Путин надеется на полезных идиотов

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

21 ноября 2022, 19:20

Путин стреляет ракетами по украинской энергетической инфраструктуре и тут же пытается через свою пропаганду организовать протесты в Украине

Владимир Путин
Путин надеется на полезных идиотов, считает Фурса / сайт Кремля

Страшный и коварный Путин, который всегда всех переигрывает, задумал сложный план, который приведет к тому, что Запад бросит Украину... Такого боятся много украинцев. И эти мысли активно поддерживает российская пропаганда. Постоянно раздувая тезисы, что вот на этой неделе Запад точно бросит Украину.

Тот самый страшный и коварный Путин стреляет ракетами по украинский энергетической инфраструктуре и тут же пытается через свою пропаганду организовать протесты в Украине против власти из-за отключения электроэнергии, надеясь, что это приведет к отставке Зеленского. Надеясь, что Зеленский побежит на переговоры под давлением энергетического шантажа.

Очень страшный и коварный план. Который трудно увидеть издалека. Да, действительно, в Украине к сожалению есть определенный процент людей, который не видит связи между отключениями света и предыдущими обстрелами. Тем более, что российская пропаганда привыкла работать с людьми с конспирологическим мышлением. Однако таких идиотов все же не так и много. И ни к какому политическому протесту это не приведет. Как не привели к этому все эти тарифные майданы, которые еще до начала войны пытались организовывать друзья Путина в Украине и сейчас же они пытаются организовать их в Европе времен глобального потепления, которая никак не хочет замерзать. Тем более, что до войны была огромная серая зона. А сейчас в Украине все более чем прозрачное и черно-белое.

Все эти теории заговора базируются на том, что люди ожидают от других людей каких-то страшных и замороченных планов. Но таких планов не существует. Потому что они бы не работали, потому что при огромном количестве цепочек всегда бы шло что-то не так, а огромное количество участников привело бы к тому, что обо всех этих планах давно бы знали все вокруг. Все всегда намного проще.

Да что там Путин. Воспитанник питерской шпаны. Вот есть Илон Маск, выдающийся гений современности. Сначала покупает твиттер, который для него чемодан без ручки и все говорят, что он его покупает только для того, чтобы вернуть Трампа и помочь тому выиграть выборы. А затем возвращает Трампа через манипулятивный опрос, фактически референдум, потому что любой опрос в социальных сетях является манипулятивным, особенно если у тебя есть миллионы ботов. Как и любой референдум. Спросите об этом у британцев, где общественное мнение уже считает, что Brexit то было очень тупо. Вот и Маск провел наскоро свой референдум и разбанил Трампа. Вот гениальная комбинация. Никто ничего не понял. Сложный план. Очень сложный. Никто не догадался. Рекламодателям в Твиттере это очень понравится.

А все на самом деле просто. Путин надеется на полезных идиотов. И они прямо говорят, что какие-то барыги крадут электричество. А российские ракеты тут ни при чем. Ибо кума моего двоюродного племянника имеет знакомую, бывший которой встречается теперь с сестрой уборщицы с Хмельницкой АЭС, и они видели, как вагонами электричество отправляют в Польшу и немного во Львов. И российская пропаганда снова топорно пытается разделять украинцев. Все то, что они делали давно. Прямо. Откровенно. Как прямо и откровенно они воруют унитазы. И это не часть более коварного плана.

Путин играет на наших слабостях. Которые нам известны. И главное, не подыгрывать ему. В том числе, не искать черную кошку в темной комнате, когда отключают свет, особенно если ее там нет…

Источник

Владимир Путин Сергей Фурса отключения света
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