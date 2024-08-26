Путинские угрозы и удары в десятки раз слабее нацистских.

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Путин устроил обстрел Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Deep State

Всю войну Гитлер вынашивал коварные планы жестокой мести англичанам за то, что они не сдались, как Франция, в 1940 году, и продолжили - сначала в одиночку - борьбу против нацизма.

После поражения фанцузов немцы начали готовить десантную операцию "Морской лев", но скоро выяснилось, что захватить Британские острова с моря им не по зубам. Тогда в 1940 году немцы начали воздушное наступление, надеясь на мощь Люфтваффе, но и в воздухе не преуспели.

Гитлер приказал разработать новое разрушительное "оружие возмездия" против Британии - V-Waffen - крылатую ракету Фау-1, баллистическую ракету Фау-2, сверхдальнобойную артиллерийскую пушку Фау-3.

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13 июня 1944 года началось второе воздушно-ракетное наступление на Англию. Нацистская пропаганда обещала утопить непокорный остров в океане. Всего по британцам было выпущено 10 492 крылатых ракет Фау-1 и 1359 баллистических ракет Фау-2. Не все они долетели до своих целей, но те, что долетели, убили десятки тысяч людей и привели к серьезным разрушениям.

Однако англичане не сдались. И Гитлер вскоре застрелился.

И мы не сдадимся. Путинские угрозы и удары в десятки раз слабее нацистских. А сам путин скоро будет там же, где и Гитлер - в аду.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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