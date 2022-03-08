Путин сходит с ума, потому что его "великая армия" получает наибольший позор за всю историю

Каждое сопротивление Украины несет тяжелые экономические потери для России / Reuters

Российские пропагандисты говорят, что Россия выиграет войну и проведет 9 мая военный парад в Киеве.

Хочу сказать, что 9 мая по всем городам, включая Крым, парад победы над русским фашизмом будут проводить Вооруженные силы Украины.

1. Россия потеряла убитыми почти 12 тысяч военных и около 35 тысяч ранеными. Украина продолжает наносить тяжелые необратимые потери для захватчиков. Если опираться на эти цифры, то Россия в этой войне потеряла официально больше, чем в 2 чеченских кампаниях (а ведь в Чечне тоже Кремль не считался с потерями, и их умалял).

2. Россия задействовала в войне с Украиной 150 тысяч военных. Из них, 50 тысяч уже выведено из строя; еще больше половины деморализованы и сдаются в плен пачками. По сути, теперь Россия воюет только авиацией и бомбами. На всех направлениях нет прогресса, и фашисты несут тяжелые потери.

3. Каждый день нашего сопротивления несет тяжелые экономические потери для России. Ежедневно Запад ужесточает санкции; ежедневно, каждая страна выводит капитал, сворачивает бизнесы, блокирует активы в России. У Кремля становится все меньше и меньше ресурсов, чтобы вести войну с нами. И не только в экономическом измерении, но и в военном. Чтобы собрать резервы для России, ей надо от 2 недель до 1 месяца. Поэтому Россия хочет затянуть время и просит переговоры. Но наша армия будет бить русского фашиста, и выгонять его с нашей территории. Тем более, что кроме дорог, враг ничего не контролирует. Даже в оккупированных городах люди с украинским флагами выходят на мирные протесты и ложатся под гусеницы фашистских танков.

Читайте такжеПочему Путин постарается нанести максимальный урон в ближайшие дни-неделя4. И главное. Президент Зеленский и вся вертикаль власти остается и будет оставаться в Киеве. По моей информации, в Киеве остаются послы дружественных для нас стран. Столица имеет 250 тысяч защитников, а по всей Украине оружие в руки взяли 2 миллиона украинцев (остальные 40 миллионов работает на победу). Помните об этом.

И напоследок. Путин сходит с ума, потому что его "большая и хваленая армия" получает самый большой позор за всю историю в Украине.