Путин сделал все возможное: станет ли Украина членом НАТО и ЕС в 2023 году

В странах НАТО хватает политиков, которые не хотят раздражать Кремль. Сегодня они притихли, но впоследствии клиентела снова поднимет голову.

Вступление в НАТО для Украины возможно только после завершения войны - Андрей Золотарев / коллаж УНИАН

В плане сближения с НАТО за 2022 год Украина серьезно продвинулась. Нужно отдать должное Путину, который еще год назад был фигурой, которой все боялись. И сегодня он – изгой, и НАТО консолидировано как никогда, а те разночтения между Вашингтоном и европейскими столицами, которые были при Трампе, российская угроза расставила по своим местам.

Однако в отношении Украины пока единства нет. Хотя сотрудничество Украины с НАТО вышло на уровень, которого еще год назад мы себе и представить не могли, но формализовать его и получить членский билет в 2023 году нам не светит. Как и в ближайшее время. Напомню, Турция имеет те же перспективы членства еще с середины 90-х годов – уже четверть века прошло. Поэтому надо работать, планировать свое будущее, исходя из реальных условий.

Пока рассчитывать на то, что НАТО нас защитит, не приходится. Оно нам помогло и будет помогать, но вряд ли мы сможем рассчитывать на то, что в отношении Украины будет применена 5 статья Устава НАТО. То же касается и Евросоюза. Мы хорошо знаем, как деньги ЕС помогли Польше экономически встать на ноги, но будет ли сделано хоть что-то похожее в отношении Украины? Вот тут вопрос открытый.

Если не будет глобальных катаклизмов, которые оттеснят войну в Украине на второй план, и будет более-менее стабильная экономическая ситуация (а она в странах Запада тоже непростая), то будем надеяться, что вопрос поддержки Украины будет определяющим. К тому же, это и вопрос престижа США, потому что второй факап вроде Афганистана будет ударом и по их авторитету. Поэтому Штаты заинтересованы в том, чтобы не допустить плохого развития событий.

Но стоит помнить, что в странах НАТО хватает политиков, которые не хотят раздражать Кремль. Сегодня они притихли, но впоследствии клиентела, прикормленная деньгами Газпрома, снова поднимет голову. Безусловно, говорить о любых перспективах страны, которая находится в состоянии продолжающегося вооруженного конфликта, совершенно нереально. Другое дело, если война в Украине будет поставлена на паузу. Да и серьезно говорить о каких-то перспективах можно будет лишь в случае, если этот мир приобретет более долгосрочные перспективы.

В стране, которая в любой момент может стать полем боя, переводить в практическую плоскость вопрос о членстве в НАТО и ЕС никто не будет. В Украину должен вернуться мир, состояние экономики должно быть более-менее стабильным. Если не будет зоны социального бедствия, тогда можно будет о чем-то говорить. Но если нам придется столкнуться с периодом авторитарного режима, то это не будет способствовать сближению Украины и ЕС.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда