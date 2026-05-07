Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портников

Виталий Портников
7 мая 2026, 08:08
google news Подпишитесь
на нас в Google
Победа во Второй мировой войне в современной России превратилась в отвратительное "победобесие".
Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портников
Парад в Москве значительно сократили / Коллаж: Главред, скриншот

На фоне подготовки РФ к очередной годовщине окончания Второй мировой войны Кремль активизировал дипломатические каналы, пытаясь оградить свои сакральные ритуалы от реалий развязанной им же войны. Поиск внешних гарантий безопасности для проведения московского парада становится центральной темой кулуарных переговоров. Известный публицист и политический аналитик Виталий Портников анализирует трансформацию советского наследия в средство оправдания современной агрессии и объясняет, почему личная безопасность диктатора заставляет его искать компромиссы с Западом. Подробнее о рисках и политических маневрах агрессора — в материале.

Впервые за долгое время российский президент позвонил американскому коллеге, кажется, с одной-единственной целью: создать условия для безопасного проведения парада 9 мая.

Этот день уже давно стал главной датой путинской идеологии — настолько главной, что победа во Второй мировой войне в современной России превратилась в отвратительное "победобесие". Конечно, надругательство над этой датой началось еще в советские времена, когда из истории войны вычеркивали события и периоды, а солдатскую правду подменяли мемуарами маршалов и политруков. Однако во времена Путина, когда участников войны практически не осталось, когда даже "дети войны" приближаются к 90 годам, из победы во Второй мировой сделали удобный инструмент для оправдания агрессии и преступлений чекистского государства. И поэтому Путину так важно, чтобы парад состоялся. Ведь что, кроме этого парада, объединяет современных россиян? Все остальные даты праздничного календаря давно превратились в анахронизмы. Даже формально главный "национальный праздник" — День России — отмечают в знак принятия съездом народных депутатов Российской Федерации декларации о суверенитете от… Советского Союза. И, конечно, никто в современной России, до краев переполненной ностальгией по СССР, не может объяснить, что же они там в этот день празднуют.

видео дня

Но с парадом 9 мая в этом году тоже как-то не очень получается. То, что украинские дроны и ракеты могут долететь до Москвы, для Путина очевидно. Его параноидальная зацикленность на собственной безопасности также хорошо известна: вспомним хотя бы длинный белый стол времен коронавируса, за которым Путин принимал своих гостей, или недели карантина, которые вынуждены были проходить российские чиновники, прежде чем встретиться с напуганным пандемией президентом. И поэтому Путину не хочется стоять на трибуне и ждать сообщения о воздушной тревоге.

Парад и так уже значительно сократили. На нем не будет военной техники — и в Кремле даже не скрывают, что опасаются возможных украинских ударов. Не будет и курсантов военных академий и училищ, которые традиционно были участниками парада. Даже не ясно, будет ли сам Путин. Но ему очень хотелось бы продемонстрировать, что парад состоится при любых условиях и при участии верховного главнокомандующего.

В прошлом году Кремль организовывал приезд руководителей стран Центральной Азии, фактически пытаясь превратить их в "живой щит" для Путина. В этом году информации о том, кто собирается в Москву, пока не появлялось. Единственный политик из Евросоюза, выразивший готовность прибыть в Москву, — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Но пока неизвестно, как он попадет в российскую столицу после того, как целый ряд стран уже сообщил, что откажет его самолету в возможности воспользоваться своим воздушным пространством, если словацкий лидер соберется на парад. К тому же, хочет ли сам Путин разговаривать с Фицо после того, как тот провел теплый разговор с Зеленским и подчеркнул, что не может быть никакого мирного соглашения без Украины.

Остается звонок Трампу. Однако и здесь все не так просто. Американский президент не хочет и слышать о российском содействии в своих переговорах с Ираном и не может просто так предложить Украине не стрелять по России, когда продолжаются регулярные смертоносные российские атаки. Путин должен предложить что-то, что выглядело бы как компромисс. По крайней мере, как компромисс в глазах Трампа.

Парадокс ситуации в том, что Путин не желает искать компромиссов. Он хочет просто безопасно провести парад — и 10 мая продолжить войну, уже не привязанную к важным для него датам. Главный вопрос здесь — зачем все это Украине.

Источник

О личности: Виталий Портников

Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Виталий Портников
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:20Война
Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

07:35Мир
В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

06:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Последние новости

10:35

РФ накопила ракеты и дроны: украинцев предупредили об угрозе массированных атак

10:14

В каком возрасте лучше отдать ребенка в школу: неожиданный ответ психолога

10:05

"Горжусь": Грубич показал первые кадры сына-воина с протезом

10:00

Гороскоп на завтра, 8 мая: Скорпионам — возможности, Рыбам — конфликт

09:34

Новый налог ударит по кошелькам: что может измениться для владельцев электрокаров

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
09:21

"Нас завалят": соратник Путина в прямом эфире признал, что Украина переиграет РФ

09:19

С 7 мая начинается денежная полоса: трех знака зодиака ждет финансовый успех

09:08

Россия ударила по Сумщине: погибли пять человек, много раненых

08:42

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 мая (обновляется)

Реклама
08:33

Бюджет РФ трещит, в Кремле паника: в ISW раскрыли последствия украинских ударов

08:20

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:15

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

08:08

Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портниковмнение

07:35

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

06:50

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщинаФото

05:55

"Причастна к политике": известная певица раскрыла роль Повалий для Кремля

05:27

Жизнь четырёх знаков зодиака изменится к лучшему — кого ждёт успех

04:41

Странные и даже жуткие традиции времен СССР, которые сегодня кажутся абсурдными

04:31

Что посадить возле перца, чтобы тля и клещи исчезли сами: список растенийВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

03:41

Эксперты призвали наклеивать фольгу на стену на 48 часов — в чём причинаВидео

03:15

Рекордный урожай помидоров гарантирован: что обязательно нужно сделать в мае

02:30

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в маеВидео

02:13

Новый риск наступления РФ: Bloomberg раскрыл детали разговора Зеленского и Рютте

01:21

Без пятен и разводов: как очистить экран телевизора без риска для матрицыВидео

00:05

Недовольство в армии РФ растет: полковник объяснил, что подтачивает режим Путина

06 мая, среда
23:18

Готовится: Кейт Миддлтон поделилась радостной новостью

23:06

Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животнымВидео

22:45

Как выглядеть на миллион в простых джинсах: советы стилиста

22:43

Чеснок пойдет в рост после стресса: автор раскрыл схему "экспресс-восстановления"Видео

22:32

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

21:49

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

21:38

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:26

Аномальная жара в мае: погода в Тернопольской области порадует теплом

20:58

Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно

20:39

Весеннее тепло выходит на пик: что прогнозируют синоптики для Днепропетровщины

20:32

Когда следует высаживать арбузы на грядку: названы оптимальные погодные условия и даты

20:27

Расход топлива снизится: когда стоит включать круиз-контроль в автоВидео

19:55

Бывшая Кличко и мать его дочери сделала невероятное личное признание

Реклама
19:46

Ягоды будут как мед: чем подкормить смородину в мае для рекордного урожаяВидео

19:40

Почему кот "сходит с ума" по ночам: настоящая причина удивит большинство владельцевВидео

19:34

Станет рассадником плесени и клещей: какое популярное растение нельзя сажать возле дома

19:28

Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

19:25

"Денежные" дни рождения: кто может разбогатеть быстрее других

19:10

Эпоха возможностей или упущенный шанс: Андрусив рассказал, что ждет Украинумнение

19:01

Оказался живым: "подарок" от кота напугал хозяйку до крика

18:57

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

18:51

"Одержима русскими": Николь Кидман призналась в любви к Достоевскому и Толстому

18:43

В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять