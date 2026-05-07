Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портников

Победа во Второй мировой войне в современной России превратилась в отвратительное "победобесие".

Парад в Москве значительно сократили

На фоне подготовки РФ к очередной годовщине окончания Второй мировой войны Кремль активизировал дипломатические каналы, пытаясь оградить свои сакральные ритуалы от реалий развязанной им же войны. Поиск внешних гарантий безопасности для проведения московского парада становится центральной темой кулуарных переговоров. Известный публицист и политический аналитик Виталий Портников анализирует трансформацию советского наследия в средство оправдания современной агрессии и объясняет, почему личная безопасность диктатора заставляет его искать компромиссы с Западом. Подробнее о рисках и политических маневрах агрессора — в материале.

Впервые за долгое время российский президент позвонил американскому коллеге, кажется, с одной-единственной целью: создать условия для безопасного проведения парада 9 мая.

Этот день уже давно стал главной датой путинской идеологии — настолько главной, что победа во Второй мировой войне в современной России превратилась в отвратительное "победобесие". Конечно, надругательство над этой датой началось еще в советские времена, когда из истории войны вычеркивали события и периоды, а солдатскую правду подменяли мемуарами маршалов и политруков. Однако во времена Путина, когда участников войны практически не осталось, когда даже "дети войны" приближаются к 90 годам, из победы во Второй мировой сделали удобный инструмент для оправдания агрессии и преступлений чекистского государства. И поэтому Путину так важно, чтобы парад состоялся. Ведь что, кроме этого парада, объединяет современных россиян? Все остальные даты праздничного календаря давно превратились в анахронизмы. Даже формально главный "национальный праздник" — День России — отмечают в знак принятия съездом народных депутатов Российской Федерации декларации о суверенитете от… Советского Союза. И, конечно, никто в современной России, до краев переполненной ностальгией по СССР, не может объяснить, что же они там в этот день празднуют.

Но с парадом 9 мая в этом году тоже как-то не очень получается. То, что украинские дроны и ракеты могут долететь до Москвы, для Путина очевидно. Его параноидальная зацикленность на собственной безопасности также хорошо известна: вспомним хотя бы длинный белый стол времен коронавируса, за которым Путин принимал своих гостей, или недели карантина, которые вынуждены были проходить российские чиновники, прежде чем встретиться с напуганным пандемией президентом. И поэтому Путину не хочется стоять на трибуне и ждать сообщения о воздушной тревоге.

Парад и так уже значительно сократили. На нем не будет военной техники — и в Кремле даже не скрывают, что опасаются возможных украинских ударов. Не будет и курсантов военных академий и училищ, которые традиционно были участниками парада. Даже не ясно, будет ли сам Путин. Но ему очень хотелось бы продемонстрировать, что парад состоится при любых условиях и при участии верховного главнокомандующего.

В прошлом году Кремль организовывал приезд руководителей стран Центральной Азии, фактически пытаясь превратить их в "живой щит" для Путина. В этом году информации о том, кто собирается в Москву, пока не появлялось. Единственный политик из Евросоюза, выразивший готовность прибыть в Москву, — премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Но пока неизвестно, как он попадет в российскую столицу после того, как целый ряд стран уже сообщил, что откажет его самолету в возможности воспользоваться своим воздушным пространством, если словацкий лидер соберется на парад. К тому же, хочет ли сам Путин разговаривать с Фицо после того, как тот провел теплый разговор с Зеленским и подчеркнул, что не может быть никакого мирного соглашения без Украины.

Остается звонок Трампу. Однако и здесь все не так просто. Американский президент не хочет и слышать о российском содействии в своих переговорах с Ираном и не может просто так предложить Украине не стрелять по России, когда продолжаются регулярные смертоносные российские атаки. Путин должен предложить что-то, что выглядело бы как компромисс. По крайней мере, как компромисс в глазах Трампа.

Парадокс ситуации в том, что Путин не желает искать компромиссов. Он хочет просто безопасно провести парад — и 10 мая продолжить войну, уже не привязанную к важным для него датам. Главный вопрос здесь — зачем все это Украине.

О личности: Виталий Портников Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

