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Путин проигрывает Западу войну за Украину

Юрий Шулипа

Директор Института Исследования Российской Агрессии

3 декабря 2021, 06:15

Требование Путина по НАТО является смысловой частью политической концепции гибридной войны, которую он ведет против Запада с 2014 года.

Путин
Путин требует от НАТО юридических гарантий нерасширения на восток / Reuters

Президент России Владимир Путин хочет начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток.

У российской пропаганды, по меньшей мере, с 2007 года существовал миф о том, что руководство НАТО якобы еще Горбачеву при Советском Союзе предоставило некие гарантии нерасширения, однако на данный момент этот миф успешно развеян. Кроме того, это требование Путина является смысловой частью политической концепции гибридной войны, которую он ведет против Запада с 20 февраля 2014 года.

И раз он открыто заявляет о таких требованиях, все указывает на то, что он эту войну проигрывает.

Естественно, НАТО никаких подобных гарантий ни одному из диктаторов не даст, потому что каждое государство вправе самостоятельно решать, в каких военно-политических альянсах ему состоять. В случае с Украиной на конституционном уровне установлено, что наш внешнеполитический курс - приобретение членства в НАТО и ЕС. И если Альянс пойдет на поводу у диктатора и узурпатора власти, то таким образом он фактически перестанет существовать, поскольку предоставление гарантий станет самоубийственным решением для НАТО, ведь оно будет противоречить принципам организации. Потому эта ситуация исчерпает себя на уровне требований Путина.

Россия сейчас использует военно-политический шантаж - давление на руководство Украины и стран Запада с целью повышения ставок. Путин это делает перед каждой встречей с Байденом - к слову, полгода назад, перед грядущей встречей, на российско-украинской границе было сконцентрировано значительно большее количество вооруженных сил, чем сейчас. Теперь, с учетом грядущей встречи, которую уже подтвердили в Вашингтоне, Путин также будет стараться и далее шантажировать Запад и Украину. Однако встреча, которая, вероятно, состоится ближе к Новому году, ничем существенным не закончится, после чего между США и РФ произойдет определенная разрядка отношений, которая продлится до февраля-марта следующего года.

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Вероятность широкомасштабного вторжения Путина на свободную территорию Украины со стороны России и оккупированного Донбасса в будущем будет только возрастать. Это связано с тем, что Путин живет в парадигме выдуманных им самим смыслов и символов. А поскольку у него нет ни одной реальной победы, то, как показывает практика последних двух лет, эскалация со стороны России существенно возрастает под победобесие - к 9 мая.

Читайте также"В августе 2008 в Грузии уже рвануло": Лавров разразился угрозами из-за планов Украины по НАТОПутин мечтает дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине для того, чтобы перед 9 мая организовать небольшую победоносную и малозатратную войну, оккупировать еще какую-то часть свободных территорий Украины, тем самым принудив ее к соглашениям типа Минск-3, чтобы ускорить политическую капитуляцию Украины.

На такое развитие событий указывает также тот факт, что помимо военного шантажа Россия занимается шантажом Украины в газовой, угольной и энергетической сфере, так как поставки этих ресурсов сейчас строго ограничены. То есть в этой зависимости создать кризис, который, по мнению Путина и Патрушева, способен подорвать внутриполитическую стабильность. И от того, какой будет обстановка в ближайшие месяцы, будет зависеть вопрос разворачивания широкомасштабных военных действий.

Юрий Шулипа, директор Института исследования российской агрессии, специально для Главреда

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новости России Владимир Путин Шулипа война на Донбассе новости Украины
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