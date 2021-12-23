Путин - президент обложеної фортеці

Владимир Путин во время пресс-конференции / REUTERS

Тема конфронтации с Западом и возможного нападения России на Украину стала главной внешнеполитической темой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. В отличие от других тем, она поднималась на этой встрече с журналистами несколько раз, спрашивали и западные журналисты, и придворные пропагандисты, и представители условных "либеральных" медиа. Последний аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что его присутствием на мероприятии (он отказался идти в Кремль) настойчиво интересовалась администрация президента России, то есть хотели, чтобы вопрос о нападении прозвучал еще и от представителя украинских медиа.

Такая заинтересованность вполне понятна и ее недавно продекларировал сам Путин на коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации. Российскому президенту важно поддерживать на Западе "известное напряжение, чтобы склонить своих собеседников к уступкам. И это напряжение поддерживается не только военными приготовлениями России, но и словесными эскападами ее правителя.

Читайте такжеВ МИД опровергли слова Путина о якобы подготовке Украиной операции на ДонбассеИменно поэтому Путин не дал и не мог дать никаких четких гарантий ненападения России на Украину, хотя вопрос о таких гарантиях на этой пресс-конференции ставился неоднократно. Потому что если бы Путин четко сказал бы, что Россия на Украину не будет нападать, это ослабило бы напряжение. А Путину необходимо - особенно накануне переговоров американских и российских представителей в Женеве – чтобы напряжение лишь усиливалось. Иначе администрацию Байдена невозможно будет побудить к согласию с хотя бы частью путинских "предложений по безопасности".

При этом Путин пытается доказать, что главная проблема – это не возможное нападение России на Украину. Главная проблема - это возможное нападение Украины на Россию. И это вовсе не шутка. Украина - искусственное государство, придуманное большевиками и восстановленное Западом для того, чтобы ослабить Россию. Россия и с этим согласилась и работала со всеми ее президентами, пока не произошел "государственный переворот 2014 года". Тогда Россия просто не могла оставить в беде жителей Крыма и Донбасса. При этом на Донбассе она – не сторона конфликта, а посредник. А Украина – сторона конфликта, которая не выполняет Минские договоренности, не разговаривает с "представителями Донбасса" и готовится к военному нападению на Донбасс. А для того, чтобы отвлечь внимание от этих украинских приготовлений, говорят о возможном нападении России – хоть мы и не говорим, что не нападем. При этом Украину хотят втянуть в НАТО и разместить на ее территории ударные вооружения. И это при том, что Киев стремится военным путем решить проблему Донбасса и даже Крыма – не случайно же проводят "Крымскую платформу" уже после того, как "в кулуарах пообещали", что к вопросу Крыма не будут возвращаться. Поэтому это не Россия должна предоставлять гарантии безопасности Украине. Эта мера должна дать гарантии России - и немедленно!

Читайте также"Добрососедские отношения любой ценой": Путин разразился заявлением в адрес УкраиныВместе с тем к переговорам с американцами Путин готов, он явно хочет таких переговоров и с явным удовольствием сказал о реакции Белого дома и консультации, которые должны состояться в Женеве. Поэтому консультации начнутся, несмотря на весь воинственный тон российского президента.

Открытым остается вопрос, чего на самом деле Путин хочет достичь на этих консультациях и как он будет вести себя, когда убедится, что с главными его требованиями, связанными с гарантиями нерасширения НАТО и невооружения Украины, на Западе соглашаться не собираются. Вернется ли российский президент к идее вторжения, решит ли представить достигнутые договоренности – например, об ограничении размещения ракетных вооружений, которых вблизи российских границ и так нет - как свою великую победу? И как в эту победу впишется сам факт того, что Украина останется существовать и сможет по-прежнему сама определять свою судьбу?

LB.ua