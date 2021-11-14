Путин пожертвовал Лукашенко ради своих прихотей в Европе

На границе с Беларусью в Польшу пытаются попасть мигранты / Reuters

Цели в миграционном кризисе для белорусского руководства нет. У Лукашенко за годы у власти была традиция нарушения санкций в отношении него и Евросоюз неоднократно эти санкции снимал.

Если бы Лукашенко действовал самостоятельно, то он бы не нарывался на неприятности, а просто бы дождался того момента, когда с него в очередной раз снимут санкции. Поэтому он в этом кризисе выполняет ту же роль, которую на Донбассе выполняют "ЛНР" и "ДНР" - не руками Москвы реализует интересы Кремля.

У Москвы, конечно, есть три базовых интереса, которые она может пытаться реализовать из-за этого кризиса. Во-первых - снятие любых ограничений на запуск Северных потоков, чтобы иметь возможность для продажи больших объемов газа. Собственно, заявление Лукашенко о перекрытии газа прозвучало именно в этом контексте.

Во-вторых - влияние на Европейский Союз, происходящее через навязывание определенных фейков и страхов в ЕС. Речь идет, например, о том, что Путин делает ставку на Германию, в то же время это не нравится Польше и создает противоречия. Соответственно, происходит дезинтеграция и создание внутренних проблем в ЕС.

В-третьих - четкое определение политической демаркации Европы. Потому что кризис беженцев, очевидно, не остановится на Беларуси и они могут быть запущены через Украину (учитывая дырявую границу). Польша уже заявила об усилении польско-украинской границы, а это несет для Украины огромное количество рисков. Потому что усиление границы будет происходить как формально (речь идет о построении стены или колючей проволоки), так и юридически, то есть ограничится пограничное движение и людям с приграничных территорий будет сложнее попасть в Польшу. К тому же, возможно ограничение безвизового режима, если слишком много мигрантов будут проводить через Украину в ЕС. Соответственно, Европа может начать отталкивать Украину, чем воспользуется Россия. Поэтому существует риск того, что Украина может превратиться из буферной зоны между ЕС и РФ в зону влияния России.

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Со своей стороны, у Украины пока нет возможности не вмешиваться в этот конфликт, потому что у нас в него будут искусственно втягивать в любом случае. В частности, мы уже слышим заявления о поставках оружия из Донбасса. Следующим шагом могут явиться белорусские беженцы на территории Украины.

Что нам делать в этом случае? Прежде всего, не ориентироваться на резкие шаги СНБО по отказу размещать беженцев и больше прислушиваться к ситуации. Эрдоган в свое время получил серьезную помощь от ЕС для тех беженцев, которые находились на территории Турции. Если Германия будет предоставлять нам финансирование, мы поведем себя как партнеры ЕС, создав место дислокации для мигрантов.

Читайте такжеРоссия с помощью мигрантов может поглотить Беларусь и почубитися с НАТОНо проблема здесь больше в продвижении интересов РФ, ведь как только Россия поймет, что Украина пошла на определенные уступки, то мы получим не 4 тысячи беженцев, которые находятся на границе в Беларуси, а десятки тысяч от РФ. Более того, Украина в Европейском Союзе должна постоянно акцентировать на том, что не Лукашенко начал осуществлять эти миграционные акции, а именно Путин, а Лукашенко используют как пугало для отвлечения от негатива ЕС на себя, ведь европейцы с большей радостью будут налагать санкции на маленькую Беларусь, чем на бешеную Россию с ее войсками, рынком и финансированием (в том числе - коррупционным) части европейских политиков.

Конечно, в этом случае не стоит исключать и рисков военного сценария, но Россия сегодня не заинтересована в формировании огромного конфликта между членами НАТО и союзниками РФ, потому что он вряд ли решится в ее пользу. Можно долго играть в экономику и меряться мышцами, однако в случае реальной угрозы жителям ЕС, Европа сможет мобилизоваться и начнет принимать не декоративные санкции в отношении Лукашенко, а найдет реальные механизмы борьбы с инициатором конфликта. Поэтому Россия скорее будет больше запугивать Евросоюз и испытывать его на прочность и готовность к уступкам.

Богдан Петренко, политолог, конфликтолог, специально для Главреда