Путин Последний сделал невозможное, или Почему россияне окончательно стали народом-людоедом

Режиму Путина удалось создать в России новую историческую общность - "народ-людоед" / Скриншот

А с какой стати фюрерок раздухарился и начал в открытую рассуждать о своей манечке собирателя земель, которые России не принадлежат?

Все дело в том, что в недоимперии наконец достигнуто крайне редкое общественное состояние — консенсус, взаимопонимание и доверие между властью и народом.

Если раньше Кремль глубинного россиянского народа не то чтобы опасался — росгвардейская швабра в задницу любого несогласного образумит, а не хотел непредвиденной реакции. Еще с Союза россиян воспитывали, что они ни на кого не нападали, а только защищались. И это выдуманное россиянское миролюбие стало краеугольным мифом возрождаемой недоимперии. Поэтому и против Украины была затеяна не война, а некая военная "защитная" спецоперация, целями которой были заявлены невразумительные и не формализуемые ни количественно, ни качественно денацификация и демилитаризация.

То есть, так замысловато чекист Путин легендировал агрессивную войну перед собственным народонаселением.

А через три месяца выяснилось, что путинскому Кремлю таки удалось решить задачу, которая оказалась не по зубам всей КПСС — создать новую историческую общность "народ-людоед" (народ-богоносец в предыдущей итерации). Эта общность в подавляющем большинстве своем неуемно агрессивна, жаждет насилия и смертей в промышленных масштабах и совершенно искренне готова грабить, убивать и умирать.

Читайте такжеВойна будет долгой: почему Путин снова стал "собирателем земель"В коллективе единомышленников со своим народом Кремлю уже не надо придуриваться — чай, не в ООН, не надо маскироваться и изобретать что-то прилично звучащее. Нет, можно прямо называть своими именами — да, воюем, чтобы захватить и поработить. Как делали почти все российские правители — от императоров до генсеков.

Кстати, кровавые тираны Петр Первый и Сталин занимают топовые места в российском общественном мартирологе, уступая лишь Александру Невскому. Который жестоко воевал со своими, а перед внешней Ордой раболепно склонял голову.

Александр Кочетков, политический аналитик