Сбитие ракет над нами со стороны союзников: почему сейчас удобный момент

Иллюзий нет относительно западных партнеров. Но ситуация явно удобна для такого решения.

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Колаж: Главред, фото: Defense Express, сайт Кремля

Обратите внимание, какие орки были учтивы при ударе по Днепру межконтинентальной ракетой. И по соответствующему каналу сообщили США. И уже пару дней пытаются доказать, что это была не межконтинентальная ракета. И что-то там даже о возможности оповещения украинцев заговорили (твари).

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Дело в том, что мы сейчас можем поднять более эффективно вопрос сбития ракет над нами со стороны союзников. Потенциально никто не знает куда летит межконтинентальная ракета. Вполне логично, что НАТО собьет ее на нашей территории.

Нет, иллюзий нет относительно западных партнеров. Но ситуация явно удобна для такого решения.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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