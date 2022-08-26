Путин получил от украинцев, сдулся и скис

Путинская война зашла в тупик / Коллаж Facebook/kpszsu, Reuters, УНИАН

Сдулся?

Мировая пресса пишет, что Кремль посылает сигналы о своей готовности к перемирию. "Честный старик" Явлинский смело, можно сказать отчаянно требует того, что и так хочет Путин.

Война не просто зашла в тупик. Чувствуется, что у Путина пропал драйв. Неудачная, затянувшая война, его больше не вставляет, он эмоционально перегорел. Это видно и по тактике российских войск в последнее время.

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Перед войной кремлёвский маньяк был на подъеме, его ноздри щекатал запах близкой крови. Но, получив от украинцев мощный отлуп, он сдулся и скис. Как сказано в советской частушке: "хер сломался у быка".

Соратники попытались возбудить старого садиста свежим трупом Дарьи Дугиной. Мол, увидит и как вдарит "по центрам принятия решений". Но и это не помогло. Всякие Прилепины и Симоньян ждут от него повышения ставок в войне: всеобщей мобилизации, полной милитаризации экономики, массированных ударов по штабам противника. Но всё это требует сил, времени, решимости, которых, похоже, ни у него, ни у его режима, к счастью, больше нет.