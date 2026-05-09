Путин покинул переговоры, Денисенко объяснил, что это означает

Путин отказывается от переговоров с Украиной

На фоне стагнации международных дипломатических усилий Кремль вновь прибегает к стратегии эскалации и политического шантажа. Тупиковая ситуация в переговорном процессе заставляет Москву искать способы повышения ставок, в частности через внутренние провокации и ядерную риторику. Политический аналитик Вадим Денисенко исследует психологические мотивы последних решений Владимира Путина и указывает на признаки потери Россией инициативы на внешней арене. В своем материале автор объясняет, почему майские события могут стать точкой отсчета для новой волны мобилизации и какие объекты в Украине окажутся под наибольшей угрозой.

1. Начать нужно с психологии. Путин, когда понимает, что чего-то хочет, но не может этого достичь, принимает коллективное политическое решение, которое закрывает пути к отступлению (так было с признанием Запорожской и Херсонской областей частью РФ). Сейчас он следует этому аналогу. Это связано с тем, что Путин трус и очень тяжело принимает решения. Ему нужно коллективное прикрытие, когда решение принимается не им одним, с одной стороны, а с другой — само решение, вроде бы принято, а на самом деле откладывается на потом. видео дня

2. ⁠Россия утратила инициативу в переговорах. И 9 мая стало триггером. Не столько и не только из-за угроз Украины, сколько из-за отказа Трампа и Рубио оказать давление на Украину. У нас не было ни одной утечки информации о том, что Трамп лично просил Зеленского не наносить удары по Москве. Это, похоже, впервые за год Трамп проигнорировал Путина в столь важном для Путина деле.

3. ⁠Все это происходит на фоне резкого ослабления России на международном фронте. Война в Иране показала, что Россия не нужна. Параллельно мы наблюдаем поражения в Сирии, Венесуэле и даже в Мали (последнее особенно болезненно, учитывая, что часть элит и народа живет в мифе: "был бы Пригожин, такого бы не было").

4. ⁠Переговоры зашли в абсолютный тупик, и на повестку дня выходит новый формат с привлечением других стран. Визит Трампа в Китай, возможно, породит этот новый формат. А значит, Россия хочет сыграть на опережение и на повышение ставок. Кремль уже занял позицию сумасшедшего, который размахивает ядерной ракетой и кричит: "Донбасс наш". Именно так они программируют будущий переговорный процесс.

5. Путин очень хочет провести мобилизацию, чтобы переломить ситуацию на фронте. Но это может вызвать волнения в народе и элитах. Хотя вероятность такого сценария (протестов) низкая.

Я считаю, что до выборов (сентябрь 2026) он действительно боится это сделать. Но исходя из логики первого пункта резко возрастает вероятность того, что 9 мая Россия устроит какую-то провокацию на своей территории, чтобы объявить мобилизацию и параллельно нанесет несколько очень массированных ударов по Украине. Под угрозой, в первую очередь, будут Киев, мосты, дамбы и энергетика. Если этого (провокации россиян) не будет, мобилизация может быть объявлена в октябре-ноябре. Что касается ядерного удара, то его вероятность остается низкой.

О личности: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году — факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель Espreso TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023). С сентября 2023 года по настоящее время — советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

