Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Путин покинул переговоры, Денисенко объяснил, что это означает

Вадим Денисенко
9 мая 2026, 08:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
Все это происходит на фоне резкого ослабления России на международной арене. Война в Иране показала, что Россия не нужна.
Путин покинул переговоры, Денисенко объяснил, что это означает
Путин отказывается от переговоров с Украиной / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

На фоне стагнации международных дипломатических усилий Кремль вновь прибегает к стратегии эскалации и политического шантажа. Тупиковая ситуация в переговорном процессе заставляет Москву искать способы повышения ставок, в частности через внутренние провокации и ядерную риторику. Политический аналитик Вадим Денисенко исследует психологические мотивы последних решений Владимира Путина и указывает на признаки потери Россией инициативы на внешней арене. В своем материале автор объясняет, почему майские события могут стать точкой отсчета для новой волны мобилизации и какие объекты в Украине окажутся под наибольшей угрозой.

1. Начать нужно с психологии. Путин, когда понимает, что чего-то хочет, но не может этого достичь, принимает коллективное политическое решение, которое закрывает пути к отступлению (так было с признанием Запорожской и Херсонской областей частью РФ). Сейчас он следует этому аналогу. Это связано с тем, что Путин трус и очень тяжело принимает решения. Ему нужно коллективное прикрытие, когда решение принимается не им одним, с одной стороны, а с другой — само решение, вроде бы принято, а на самом деле откладывается на потом.

видео дня

2. ⁠Россия утратила инициативу в переговорах. И 9 мая стало триггером. Не столько и не только из-за угроз Украины, сколько из-за отказа Трампа и Рубио оказать давление на Украину. У нас не было ни одной утечки информации о том, что Трамп лично просил Зеленского не наносить удары по Москве. Это, похоже, впервые за год Трамп проигнорировал Путина в столь важном для Путина деле.

3. ⁠Все это происходит на фоне резкого ослабления России на международном фронте. Война в Иране показала, что Россия не нужна. Параллельно мы наблюдаем поражения в Сирии, Венесуэле и даже в Мали (последнее особенно болезненно, учитывая, что часть элит и народа живет в мифе: "был бы Пригожин, такого бы не было").

4. ⁠Переговоры зашли в абсолютный тупик, и на повестку дня выходит новый формат с привлечением других стран. Визит Трампа в Китай, возможно, породит этот новый формат. А значит, Россия хочет сыграть на опережение и на повышение ставок. Кремль уже занял позицию сумасшедшего, который размахивает ядерной ракетой и кричит: "Донбасс наш". Именно так они программируют будущий переговорный процесс.

5. Путин очень хочет провести мобилизацию, чтобы переломить ситуацию на фронте. Но это может вызвать волнения в народе и элитах. Хотя вероятность такого сценария (протестов) низкая.

Я считаю, что до выборов (сентябрь 2026) он действительно боится это сделать. Но исходя из логики первого пункта резко возрастает вероятность того, что 9 мая Россия устроит какую-то провокацию на своей территории, чтобы объявить мобилизацию и параллельно нанесет несколько очень массированных ударов по Украине. Под угрозой, в первую очередь, будут Киев, мосты, дамбы и энергетика. Если этого (провокации россиян) не будет, мобилизация может быть объявлена в октябре-ноябре. Что касается ядерного удара, то его вероятность остается низкой.

Источник

О личности: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году — факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель Espreso TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023).

С сентября 2023 года по настоящее время — советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Вадим Денисенко мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть погибшие и раненые: РФ цинично атаковала Днепропетровщину - все о последствиях

Есть погибшие и раненые: РФ цинично атаковала Днепропетровщину - все о последствиях

08:48Украина
Ситуация обостряется: противник продвинулся на двух ключевых участках фронта

Ситуация обостряется: противник продвинулся на двух ключевых участках фронта

08:21Фронт
Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

07:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

Последние новости

08:48

Есть погибшие и раненые: РФ цинично атаковала Днепропетровщину - все о последствиях

08:21

Ситуация обостряется: противник продвинулся на двух ключевых участках фронта

08:18

Путин покинул переговоры, Денисенко объяснил, что это означаетмнение

07:25

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

06:23

Гороскоп на завтра, 10 мая: Близнецам — расходы, Львам — ответственность

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
05:55

Полтавскую область накроют грозы и дожди: синоптики назвали даты непогоды

05:11

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 с

03:21

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкойВидео

Реклама
03:00

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

02:17

Как засолить рыбу, чтобы вышла как в ресторане: шеф-повар дал проверенный рецепт

01:52

Только до 18 мая: пять знаков зодиака получат шанс изменить жизнь к лучшему

00:31

Ротация в ВСУ будет по-новому: Сырский сообщил подробности

00:04

Что такое налог на дождь: за что уже платят жители ЕвропыВидео

08 мая, пятница
23:52

Стильные образы для модной мамы: подборка луков от дизайнера

23:44

Цены на молодой овощ упали на 15%, но есть нюанс — что происходит на рынке

23:16

В НБУ пояснили, почему цены на заправках не упали несмотря на удешевление нефти

23:14

Тля исчезнет сама: что посадить рядом с овощами и розами, чтобы забыть о вредителе

23:05

Украина разрешила РФ провести парад 9 мая — в Кремле нервно отреагировали

23:02

Не смог дышать: российскому журналисту стало плохо

Реклама
22:19

Может ли РФ пойти в новое наступление на Киев: "Мадяр" сделал важное заявление

22:09

Арсенал "Кедровка" и заводы взлетели на воздух: ВСУ нанесли удары в тылу РФ

22:05

Самые недоверчивые знаки зодиака — кому сложно раскрыться в любви

21:14

Трамп объявил о перемирии между Украиной и РФ

21:04

Какой цветок отпугивает кротов лучше, чем химикаты — что нужно посадить

21:03

На летнюю жару рассчитывать не стоит: погода на Тернопольщине сменит характер

20:52

На глазах у дочки: в 35 лет умер популярный британский актер и модель

20:29

Помидоры будут большими и обильными: чем полить рассаду после высадки в грунтВидео

20:25

В Украине хотят уравнять электрокары и обычные авто: что это значит

20:05

Что означает буква "E" на механической коробке передач: удивляет всех водителейВидео

20:02

Народные приметы об отношениях: какие события предвещают встречу с будущим мужем

19:54

Беременность с сюрпризом: женщина родила сразу пятерых малышей

19:42

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

19:37

РФ собрала 106 тысяч окупантов на одном направлении: Сырский раскрыл планы врага

19:10

Стоит ли срывать парад в Москве: о чем на самом деле беспокоится РФ — Андрусивмнение

19:05

"Не хотим терять время": в США сделали тревожное заявление о мирных переговорах

18:56

Комиссию насчитывают каждый месяц: клиентов предупредили о "хитрости" ПриватБанка

18:53

Женщина впустила дикую лису в дом: поведение животного сбило с толкуВидео

18:43

Слово "транжира" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:34

В Житомире банда подростков терроризирует город: жители жалуются на грабежи и нападения

Реклама
18:04

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

17:53

"Будем действовать": Зеленский ответил на новые угрозы Кремля в преддверии 9 мая

17:45

Животные в зоне ЧАЭС изменились: исследование удивило биологов

17:30

Строгие запреты в праздник 9 мая: что можно и нельзя делать

17:11

Секретный план Путина и новые ультиматумы: как может закончиться война в Украине

16:49

TikTok сходит с ума: танец убийцы из фильма "Вершина" стал мемомВидео

16:40

Потепление до +25 приближается: когда жара сменит дожди на Львовщине

16:13

Вдова растрогала сеть обращением к погибшему на войне актеру в день его рождения

15:53

Доллар и евро резко подскочили вверх: новый курс валют на 11 мая

15:29

Удар по Красной площади 9 мая: "Мадяр" озвучил планы и тактику Украины

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять