Стоит ли срывать парад в Москве: о чем на самом деле беспокоится РФ — Андрусив

Наибольшее влияние на завершение войны оказывают именно поставки российской нефти.

Накануне 9 мая вопрос символических и стратегических ударов вновь оказался в центре внимания войны между Украиной и Россией. В своей колонке политический и общественный деятель Виктор Андрусив размышляет, что может иметь больший эффект для хода войны — атака по символам российской пропаганды или удары по нефтяной инфраструктуре, которая обеспечивает экономику РФ. Автор также анализирует возможные последствия таких решений для фронта и общественных настроений.

Бить или не бить по параду

1. За

Символические удары в войне имеют важное значение. Они деморализуют врага и входят в историю. Поэтому удар по параду точно станет частью мировых учебников истории в будущем.

Вместе с тем, такой удар может иметь обратные последствия для войны. РФ могут еще больше сплотиться после этого и стремиться стереть эту обиду любой ценой.

В конце концов, и сам удар нанести будет довольно сложно.

2. Против

Больше всего на завершение войны влияют именно поставки российской нефти. Поскольку Путин стянул максимум ПВО в Москву, то оголил значительные территории. Массированный удар по НПЗ может увенчаться успехом.

Минус — унижения рф не будет, в учебники это не попадет.

Как стоит поступить, на мой взгляд. Я считаю, что небольшое количество дронов стоит отправить на парад, чтобы тревога не давала его нормально провести. Но главный фокус должен быть именно на НПЗ и наливные терминалы.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

