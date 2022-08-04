Путин подставил и унизил китайцев

Все угрозы Пекина стались на словах / Getty

Президент России Путин, не сумев быстро захватить Украину, сильно подставил китайцев, которые были уверены в слабости украинцев и могуществе Путина. Оказалось, что все наоборот. Оказалось, что может украинцы и не умеют строить, создавать справедливое, комфортное для себя государство без жадных олигархов, политиков-демагогов и коррупционеров, но зато они умеют очень хорошо воевать за Украину. В этом убедился весь мир.

Бесстрашная Лидер Конгресса США Ненси Пелоси, не смотря на истерику Москвы и Пекина и глубокую обиду китайцев, успешно приземлилась на Тайване,. Но сейчас китайцам надо было не обижаться на американцев , а думать тогда, когда Китай толкал Путина на войну с Украиной, чтобы показать миру слабость США и разложение Запада. Российская агрессия возбудила США и разбудила сонную Европу.

Получается, что смелая американская конгрессвумен Пелоси бросила вызов Пекину и показала границы возможностей Китая, которого сейчас в мире сравнивают не с США, а с опозорившейся путинской Россией. А виновен во всем этом президент России Путин, который не сумел покорить Украину, но который намекал всему миру, что за ним стоит Китай. А теперь, союзник Кремля Пекин не знает, как быстро оккупировать Тайвань, который будет сопротивляться также яростно как Украина.

Китай так и не смог остановить демонстративный приезд Пелоси на Тайвань, а Пекин не решился нанести, адекватный унижению, ответный удар по Америке. Все угрозы Пекина стались на словах. Сейчас вокруг Тайваня начнет формироваться азиатское НАТО или свой "антикитайский Рамштайн" - страны, которые наперекор Пекину будут готовы оказывать помощь, помогать США в защите Тайваня.

Теперь получается, что вся Центральная и Южная Азия, зависимая и запуганная Китаем, почувствовала , что Пекин сейчас не готов бросить вызов Америке, которая не простит Пекину нападение на Тайвань, как она не простила путинской России вероломного нападения на Украину. Многое в мире стало понятно.

Ненси Пелоси – молодец, а Вашингтон показал класс игры Пекину и Москве. Поэтому США и Китаю придется не воевать, а договариваться за счет интересов и перспектив России, что будет выгодно и Украине.