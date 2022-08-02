Визит Пелоси на Тайвань: по ком звонит колокол

Пелоси таки прибыла на Тайвань / скриншот

Самолет Пелоси сел на Тайване. Начинается визит спикера Палаты представителей США в независимую от Китая страну.

Небольшой офтоп, который добавит немного контекста событию.

Первое и главное. Впереди у Пекина жесткий экономический кризис. Вслед за дефолтом второго по объемам девелопера Эвергранда на $300 млрд, наступит, как прогнозируют, официальное падение банков, которые уже замораживают счета китайцев, и они выходят на протесты.

Упавший девелопер уже тянет на дно остальную экономику. Главное - строительство. На строительстве завязана остальная экономика. Вместе с банками падение будет очень сильным. Еще один штрих: в целом Китай стоит перед пропастью в $8 трлн долга.

На этом фоне этой осенью Си хочет стать фактическим императором Китая - не просто получить еще один срок, а обрести абсолютную власть в КНР. На десятилетия. И в целом он это сделает в любом случае. Потому что он диктатор и действует как диктатор. Но есть но.

По прогнозам, уже в этом году карточный дом Китая начнет падать. Пока это не заметно для остального мира. Ну, почти. Но в конце концов повлияет на всех.

В конце этого пути Китай, как мощная сила, в том смысле, в каком мы за последние 20 лет привыкли его видеть, или исчезнет с карты мира, вернувшись, как и Россия, к состоянию экономики уровня 1990-х годов. Или катастрофически потеряет позиции. И влияние.

А что будет, если Китай пойдет на вооруженный конфликт? Это лишь ускорит падение. Потому что санкции сделают из Китая тоже самое, что с Россией. Дырявое авторитарное корыто, с которым никто не хочет иметь дело. И если Китай начнет стрелять - это именно то, что поможет нам всем как можно быстрее решить проблему с диктаторами.

Россия уже на дне и ускоряет падение. Китай спешит вслед. Хотя до сих пор делал это самостоятельно - из-за недостатков собственной коммунистической политики.

В любом случае мы с вами являемся свидетелями начала упадка диктатур. И свидетелями сейсмических реакций, которые могут привести всех нас к новому и интересному миру. Где будет чуть меньше авторитаризма. И чуть больше надежды для всех, кто хочет свободы, но остается за решеткой диктаторов.