Путин подписался на дружбу с азиатским Лукашенко

Ким Чен Ын будет всячески монетизировать приезд Путина в глазах Соединенных Штатов Америки и при этом постоянно брать деньги с Путина.

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Путин осуществил официальный визит в Северную Корею и Вьетнам / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин совершил визиты в КНДР и Вьетнам. Одна из причин этих визитов чисто путинская, а другая взаимосвязана с позицией Китая, потому что КНДР все-таки больше экономически зависима от Китая то, чем от России.

Первая и самая очевидная задача, которая стояла перед Путиным – это организация масштабного производства оружия на территории КНДР. Россия может дать для этого технологии, деньги, сырье, тогда как Китай оборудование, а сама КНДР может загнать на заводы, по меньшей мере от двухсот-трехсот тысяч до миллиона человек, которые в потогонном стиле будут гнать оружие.

Вторая задача – организация новой точки напряжения в мире. То есть как-то подговорить Ким Чен Ына, чтобы он или напал на Южную Корею, или сделал убедительные шаги, чтобы в первую очередь США перепугались и это помогло бы распорошить их силы в регионе (ведь Южная Корея является союзником Штатов и на ее территории находятся американские войска).

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Третья задача Путина – продолжение серии угроз по эскалации. В последних угрозах говорилось о планах РФ дать оружие в регионы, в которых его еще нет. В этой связи не исключено, что, например, речь может идти о ракетах, которые смогут долететь до США, тактических ядерных ракетах, которые смогут увеличить потенциал Ирана и КНДР.

В случае с Вьетнамом и его сотрудничестве с Россией в создании центра ядерных технологий, речь, вероятно, идет о "мирном атоме" и строительстве атомной электростанции, поскольку россияне всячески пытаются привлечь "Росатом" везде, где только можно. Но, скорее всего, Вьетнам будет требовать от РФ, чтобы она сама финансировала проект, а потому выгоды для России в этом будет немного. В то же время о возможно получения Вьетнамом ядерного оружия можно говорить лишь теоретически, поскольку против будет категорически выступать Китай, которому крайне не интересна тема распространения ядерного оружия, тем более в азиатском регионе.

Еще одна версия, по которой Путин мог поехать в КНДР, связана с его просьбой Ким Чен Ына об отправке 100 тысяч военных в Украину. Однако я считаю такую версию маловероятной, потому что Ким Чен Ын все-таки жесткий азиатский тоталитарный руководитель, в сравнении с которым даже сталинский режим был предельно мягким. Потому он, наверное, не рискнет отправлять свои войска под чужое командование с неподконтрольными ему оружием и идеологической обработкой, поскольку это может угрожать его власти.

Одно дело прокачивать людей на то, что вокруг злые американцы, которые будут тебя подавлять, и совсем другое – посылать людей, например, под Бахмут, чтобы неизвестно что защищать. Ведь даже в таком тоталитарном обществе, как в Северной Корее, это может вызвать вопросы. Потому такой вариант для Ким Чен Ына более рискованный, чем если он начнет производить оружие на своей территории.

Ким Чен Ын будет неким Лукашенко в кубе с азиатской изощренностью. И Путину будет очень непросто, ведь он будет всячески монетизировать приезд Путина в глазах Соединенных Штатов Америки, чтобы те быстрее шевелились и давали ему еще больше ресурсов. Кроме того, он будет больше говорить, меньше делать и при этом постоянно брать деньги с Путина.

Но масштабирование производства оружия в любом случае создает угрозу для Украины. Другое дело, отдаст ли КНДР его России, поскольку Ким Чен Ын может использовать его для ударов по Южной Корее. О таком риске говорит реакция Южной Кореи, которая заявила о том, что пересмотрит свое отношение к поставкам оружия в Украину.

Агрессоры видят очевидную слабость Соединенных Штатов Америки и наглеют на глазах. Потому в данном случае Украина в праве требовать помощи, которая поможет довести РФ до состояния, когда она будет ни на что не способна. А для этого Западу еще нужно поймать за руку Китай, который стоит за всей этой свистопляской, ведь западная система работает по принципу наказания за доказанный проступок.

Потому США должны получить существенные доказательства вины Китая, тогда возможны дополнительные санкции. Хотя, вероятно, ситуация уже давно прошла ту точку, в которой его можно напугать санкциями.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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