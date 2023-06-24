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Путин, почему ты трясешься?

Майкл Наки
24 июня 2023, 16:44 обновлено 24 июня, 16:48
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Если бы я был советником Путина , я бы точно сказал ему: "Ни в коем случае не упоминать 1917 год".
Путин
Речь Путина просто ужасная, считает Майкл Наки / фото: скриншо из видео

Речь Путина просто ужасная. Я думаю, он писал ее сам, потому что он просто сильно подыграл Пригожину. Я могу много про нее сказать, но остановлюсь на двух моментах.

1) Слабость. Диктатор должен источать силу и уверенность; любая диктатура держится на вере в силу властителя. То, что он должен был сказать:

"Пригожин взбунтовался, будет уничтожен в ближайшее время". Можно было еще приплести Буданова, сказав, что тот его завербовал.

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А что вместо этого? "Пук, среньк, России угрожает опасность". Минуточку. То есть, 25000 человек — это опасность для России? Это точно сильная страна тогда? У тебя точно все под контролем? Почему ты трясешься от не самого большого военного формирования?

В общем, это воспринимается как слабость, а не сила.

2) 1917 год. Если бы я был советником Путина и мне сказали бы, что я могу написать только одну вещь, которую нельзя произносить, я бы точно написал: "Ни в коем случае не упоминать 1917 год". Почему? А подумайте сами. Если ты напоминаешь людям про 1917 год, ты буквально напоминаешь, как военный мятеж смел императора. Тебе оно надо?

Кто такой Майкл Наки

Майкл Сидней Наки — российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала.

Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец — Чарльз Наки, гражданин США. Мать — русская, передает Википедия.

Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот".

С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube.

12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь".

В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва.

16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки.

9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц — "иностранных агентов".

Ты должен наоборот привести примеры, когда мятежники проиграли. Пугачев, Власов, еще что-нибудь. Но сравнивая это с одной из самых успешных в мире революций, ты закрепляешь в сознании людей, что вообще-то исход не предрешен. Более того, в России немало фанатов совка, особенно среди электората Путина. Они вообще не видят в 1917 ничего плохого. Это прям очень плохой тезис от Путина. Он буквально возвысил мятеж Пригожина до небывалых высот.

По итогу, мне кажется, Путин писал свою речь сам и на эмоциях. Ничем другим объяснить такие базовые ошибки – я не могу.

Источник

Владимир Путин Евгений Пригожин Майкл Наки война в России
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