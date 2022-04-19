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Путин планирует дойти до Тернополя и Луцка: почему война в Украине не закончится 9 мая

Александр Морозов

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

19 квітня 2022, 16:27

В Кремле намерены добиться ситуации, когда 75% территории Украины окажется под контролем России.

Путин не оставит Украину в покое, пока не подчинит территорию вплоть до Тернополя и Луцка
Война в Украине не закончится 9 мая, у России амбициозные планы / Фото Reuters

Как рассказали мне знающие люди, Пентагон ориентируется на то, что план второго этапа кампании у Путина рассчитан на то, чтобы в результате серии последовательных наступательных операций выйти на линию Тернополь – Луцк, скажем, за шесть-восемь месяцев. И добиться ситуации, при которой около 75% территории Украины окажется под контролем Москвы.

После этого Россия предложит Киеву капитулировать и подписать договор о мире. А затем она выйдет с большей части занятых территорий, оставив себе южный коридор к Крыму.

Если на это ориентируются США как на утвержденный Путиным план, то об этом плане кампании знают и в Киеве. И готовятся сражаться.

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План, конечно, жуткий. Он повлечет разрушения, беженство и жертвы в десятикратном размере.

Война будет идти до конца года, 9 мая ничего не кончится.

Евросоюзу, НАТО и отдельным странам придется принимать какие-то решения в отношении этого плана по мере его продвижения, идти на какие-то радикальные шаги.

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Если план таков, то все эти "углеводороды" и отказ от них – это все пустяки. И даже еще два кольца удушающих санкций (четыре уже есть, как это признал вице-премьер Белоусов) не остановят эту бойню.

Все это, конечно, полезно на дальней дистанции. Но США, НАТО, Евросоюзу и отдельным странам на континенте придется решать, что делать на ближней дистанции. Европа не сможет наблюдать шести-восьмимесячную фронтальную войну на континенте.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)

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война в Украине НАТО Владимир Путин вторжение России санкции против России Александр Морозов
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