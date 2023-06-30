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Путин перестал бояться, или просто не жалеет двойников

Виктор Небоженко
30 июня 2023, 06:52
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Либо Путин уже не боится покушений после подавленного мятежа, либо он не жалеет своих двойников.
путин
Диктатор отправился с визитом в Дагестан / скриншот

Путин вместо того, чтобы приехать в Ростов-на-Дону и уничтожить восторг жителей города "сильной личностью", мятежным главарем ЧВК Вагнер Пригожиным, поехал в спокойный и сонный Дербент, где осмелевшая российская машина официальной пропаганды, в связи с внезапным посещением Путина, организовала настоящий "праздник счастья" для местных жителей.

Кремль, выбирая между "предательским" Ростовом-на-Дону, который не защитил Шойгу в трудную минуту и встал на сторону Пригожина, и столицей кадыровской Чечни - Грозным выбрал, не Рязань или Нижний Новгород, а тихий Дербент.

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Именно далекая от России столица Дагестана, по замыслу путинских политтехнологов, должна была стать символом и массовым примером единства президента Путина со своим народом после неудачного мятежа бывшего друга Путина - предателя Пригожина.

Та плотность контактов президента Путина с обрадованным дагестанским народом свидетельствует о том, что либо Путин уже не боится покушений после подавленного мятежа, либо он не жалеет своих двойников.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

Источник

Дагестан Владимир Путин Виктор Небоженко
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