Путин перепутал столетия, или Зачем бункерный дед начал войну

Войти в историю у Путина не получится, а вляпаться – очень даже / Скриншот

Маски сброшены окончательно. Денацификация, демилитаризация….

Все отставить.

Путин признался, что пришел захватить Украину для сохранения и расширения империи.

Вот честно, прямым текстом так и сказал.

Мы-то это и так знали, но удивительно, что Путин теперь это просто берет и лично признает. Видно, нет причин уже прятаться.

Путин заявил, что Петр первый расширял территории Российской империи и он, Вова первый, тоже должен это делать. Что дескать Петр Первый забирал в родную гавань исконно славянские земли и Путин забирает.

В общем, трудно себе представить, сколько лизавших задницу Путина языков повторили за последние года это сравнение, Путина и Петра Первого. Убедили в итоге этого бункерного деда. На нашу голову. Зализали.

Очень, очень хочет Путин войти в историю. Попасть на страницы учебника истории.

И еще до начала войны говорили, что это единственное, что может рационализировать его нападение на Украину.

Так и случилось.

Читайте такжеРоссийский корабль идет ко дну: почему Путина начали бросать своиНу что ж, войти в историю у Путина не получится, а вляпаться – очень даже.

Чуть перепутал Путин столетия. Пару сотен лет ранее может быть такая логика и сработала бы. А сейчас не очень. Хоть и говорит Путин, что за 350 лет ничего не изменилось.

И был Петр первый, ставший первым императором и создавший империю, прорубив "окно в Европу" и модернизировавший отсталое азиатское государство дикими азиатскими методами. И будет Вова, первый и последний, эту империю похоронивший, закрывший окно в Европу и поставивший Империю на путь деградации (импорта замещение).

Туда ей и дорога. Российская империя – империя прошлого, зомби, атакующий современный мир. Империя, которая борется с настоящим и будущим, прячется в скорлупу прошлого, где все было проще, трава зеленая, деревья большие.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital