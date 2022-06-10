УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Путин перепутал столетия, или Зачем бункерный дед начал войну

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

10 июня 2022, 11:47

Подхалимы убедили Путина в том, что он - сегодняшний Петр Первый. Но он Вова, первый и последний, который похоронит Российскую империю.

Путин
Войти в историю у Путина не получится, а вляпаться – очень даже / Скриншот

Маски сброшены окончательно. Денацификация, демилитаризация….

Все отставить.

Путин признался, что пришел захватить Украину для сохранения и расширения империи.

Вот честно, прямым текстом так и сказал.

Мы-то это и так знали, но удивительно, что Путин теперь это просто берет и лично признает. Видно, нет причин уже прятаться.

Путин заявил, что Петр первый расширял территории Российской империи и он, Вова первый, тоже должен это делать. Что дескать Петр Первый забирал в родную гавань исконно славянские земли и Путин забирает.

В общем, трудно себе представить, сколько лизавших задницу Путина языков повторили за последние года это сравнение, Путина и Петра Первого. Убедили в итоге этого бункерного деда. На нашу голову. Зализали.

Очень, очень хочет Путин войти в историю. Попасть на страницы учебника истории.

И еще до начала войны говорили, что это единственное, что может рационализировать его нападение на Украину.

Так и случилось.

Читайте такжеРоссийский корабль идет ко дну: почему Путина начали бросать своиНу что ж, войти в историю у Путина не получится, а вляпаться – очень даже.

Чуть перепутал Путин столетия. Пару сотен лет ранее может быть такая логика и сработала бы. А сейчас не очень. Хоть и говорит Путин, что за 350 лет ничего не изменилось.

И был Петр первый, ставший первым императором и создавший империю, прорубив "окно в Европу" и модернизировавший отсталое азиатское государство дикими азиатскими методами. И будет Вова, первый и последний, эту империю похоронивший, закрывший окно в Европу и поставивший Империю на путь деградации (импорта замещение).

Туда ей и дорога. Российская империя – империя прошлого, зомби, атакующий современный мир. Империя, которая борется с настоящим и будущим, прячется в скорлупу прошлого, где все было проще, трава зеленая, деревья большие.

Сергей Фурса, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

война в Украине Владимир Путин Сергей Фурса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:58

Регина умерла: Серьга рассказал, после какого случая ведущая перестала существовать для него

11:57

Орбан признал право Украины защищаться от РФ, но сразу призвал "не финансировать войну"Видео

11:47

Путин перепутал столетия, или Зачем бункерный дед начал войнумнение

11:36

"Стекло битое Лукашенко в в суп сыпал!": Макаревич сообщил, как "провернул госпереворот в Беларуси"

11:12

Выжил только один, остальные – под завалами: ВСУ успешно уничтожили группу вагнеровцев на ЛуганщинеВидео

Реклама
10:28

"У него получается": Роднянский объяснил, почему Медведев хочет "выглядеть идиотом"

10:26

ВСУ ликвидировали на Запорожье много техники врага: 17 оккупантов поедут домой в гробахВидео

10:24

В Путина "забивают" гвозди: в храмах Японии делают куклы вуду и прибивают к деревьямВидео

10:04

Гороскоп на сегодня, 10 июня 2022: Ракам – опасные интриги, Девам – важные встречи, Скорпионам – завистьВидео

09:34

Мощные взрывы на Днепропетровщине: войска РФ обстреляли ракетами три общины области

09:32

США отреагировали на "смертный приговор" иностранцам в "ДНР": "уважайте права военнопленных"Видео

09:31

Шольц не отправит Украине оружие – военный экспертВидео

09:19

Угроза ЕС и НАТО: почему Россия хочет отменить независимость Литвымнение

08:59

Беларусь стягивает на границу с Украиной спецбригады внутренних войск МВД — ГенштабВидео

08:45

Боятся ВСУ: целое мотострелковое подразделение РФ отказалось воеватьВидео

08:29

Украинская авиация разбила позиции оккупантов в пяти населенных пунктах на ХерсонщинеВидео

07:55

ВСУ отбили штурм и отодвинули врага в двух местах на Донбассе – ГенштабВидео

07:12

Бои на истощение: Подоляк объяснил тактику ВСУ в битве за СеверодонецкВидео

06:32

РФ будет трудно захватить Славянск: они столкнутся с проблемами на Северском Донце – ISWВидео

06:31

Зерновой коридор из Украины: почему Россия не даст ему ходмнение

Реклама
06:20

45 гривен за доллар: украинцев предупредили о катастрофическом валютном курсеВидео

05:50

План Путина – уничтожить Украину, а Италия, ФРГ и Франция могут уговаривать сдаться – политологВидео

05:20

Почему выпадают ресницы: топ-5 главных причин

04:40

Сильнейшая засуха, мощные ливни и град: синоптики рассказали, какой будет погода в июле в УкраинеВидео

04:05

Гороскоп на неделю 13-19 июня: Девам – расставание, Весам – враги, Водолеям – личное счастьеВидео

03:45

Накроет максимальная жара: украинцев предупредили о летней аномалии и назвали срокиВидео

03:32

"Пополнили запас боеприпасов": военный эксперт предупредил о новых ракетных ударах с Черного моряВидео

03:10

Самые вкусные малосольные огурцы за 5 минут: идеальный рецепт для каждой хозяйкиВидео

01:32

Враг сам будет убегать: Маломуж объяснил, как ВСУ могут вызволить Херсон и Мелитополь без штурмаВидео

00:51

Приметы на 10 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

09 июня, четверг
23:56

СМИ назвали две страны ЕС, которые против предоставления Украине статуса кандидата

23:21

Есть ли угроза нового наступления россиян на Киев: ответ МВДВидео

22:49

Рашисты беспощадно бьют из Градов по Золочеву: погибла женщина, много раненыхВидео

22:44

"Забросали снарядами": оккупанты уничтожили один из символов СеверодонецкаВидео

22:18

Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ уничтожили десятки оккупантов и склад с БКВидео

22:04

Россия зарабатывает на энергоресурсах больше, чем до войны с Украиной - СШАВидео

21:56

Пионы в вазе будут стоять месяц: что нужно сделать, чтобы цветы не вялиВидео

21:33

"Мрут как мухи": оккупанты отвели от Северодонецка подразделения с "боевыми бурятами"Видео

21:30

Опасно даже в укрытиях: Лисичанск обстреливают большим калибром, пробивает бетонВидео

21:26

Санкции давят: российский олигарх хочет получить украинское гражданствоВидео

Реклама
21:22

Уход войск РФ и переброска боевиков "ДНР": на Запорожчине объяснили ситуацию у МелитополяВидео

21:12

Остались одни обломки: украинский самолет сбил российскую ракету в небе над Сумской областьюФотоВидео

20:59

Оккупанты пошли в атаку: пытаются полностью захватить Запорожскую областьВидео

20:54

РФ убивает и терроризирует украинцев: Арестович разнес Запад за затягивание поставок оружия УкраинеВидео

20:40

Россияне в восторге от уровня жизни на Херсонщине и перевозят туда родныхВидео

20:37

"Африканская" жара и сильные ливни: синоптики предупредили о резкой смене погодыВидео

20:33

Фекалии Путина за рубежом собирает в чемодан сотрудник ФСО – Paris MatchВидео

20:10

Приметы на 11 июня: что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу и как не попасть в бедуВидео

19:54

Рашисты продвинулись к Камышевахе, но были разгромлены под Северодонецком - ГенштабВидео

19:51

ВСУ перешли в наступление на нескольких направлениях: в Генштабе раскрыли деталиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять