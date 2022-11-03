Путин отгреб и проявляет чудеса миролюбия и сообразительности

Путин как всегда склеится и отбомбится на Воронеже / скриншот из видео, УНИАН

Эрдоган решил вывозить из Украины зерно судами под турецким флагом. Типа: если Путина придет охота стрелять по гражданским судам, то пусть знает, что это будут турецкие суда. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Надеюсь, он помнит чем для него закончился случайный залет его истребителя в турецкое воздушное пространство. И поэтому понимает, что мы шуток не любим. Таким образом, если он хочет разом лишится всего Черноморского флота - то милости просим атаковать наши зерновозы.

Мой прогноз: Путин как всегда склеится и отбомбится на Воронеже. А тему выхода из зерновой сделки заболтает и уберет с повестки дня. Как ее и не было. Когда Путин видит, что против лома нет приема, он проявляет чудеса миролюбия и сообразительности. Ведь давно известно, что он молодец - среди овец. А среди молодца он сам - овца.

Тут еще печальные для Путина известия приходят от его любимой игрушки - Газпрома: за 10 месяцев 2022 года падение добычи составило 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт упал на 40%, а внутренний спрос на 5,6%. А впереди еще европейское эмбарго на нефть… Так что структурные сдвиги в пользу наукоемких отраслей в российской экономике все-таки произойдут, как и обещал Путин. Только не за счет роста наукоемких, а за счет резкого падения сырьевых.

Впрочем, какая Путину разница? У него ведь одна забота на старости лет: аквадискотека и шест для стриптиза. И в домашнем казино сыграть по маленькой. Много ли старику еще надо? Авось на его век хватит…

Россия стремительно превращается в дурдом. Сегодня я случайно послушал пять минут Соловьева как он орет в телевизоре (прислали в телеграмме ролик). Я с непривычки подумал, что он спятил. Просто визжит как порося. А россияне привыкли, им нравится. Они считают его умным, образованным, интеллигентным человеком. Который любого за пояс заткнет. Что я могу сказать? Кому, как говорится, и кобыла невеста…

Глядя на этот убогий балаган и интеллектуальный позор, который Россия не стесняясь демонстрирует всему миру, я ни минуты не сомневаюсь в том, что победа будет за нами. Потому, что наше дело - правое и враг будет разбит.

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