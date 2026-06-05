Путин оказался в затруднительном положении: Денисенко о главном эффекте письма Зеленского

Впервые за время войны Путин вынужден обращаться в первую очередь к своей аудитории.

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Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, kremlin.ru

На фоне активизации боевых действий и усиления информационного противостояния между Украиной и Россией все большее значение приобретает борьба за общественные настроения и международную поддержку. Политический аналитик Вадим Денисенко анализирует последствия информационных шагов Киева во время Петербургского международного экономического форума и оценивает, как они могут повлиять на российское общество, позиции Кремля и дальнейший ход войны. Публикуем его размышления на языке оригинала.

Письмо Зеленского против духа Анкориджа. К чему это приведет? В информационном плане Петербургский форум превратился в сплошное унижение Путина. Первый день стал триумфом украинских дронов, а на второй все говорили не о выступлении Путина, а о письме Зеленского. Но главное, как это повлияет на дальнейший ход войны? видео дня

1. Кинетическо-информационная кампания ПМЭФ-2026, безусловно, является одной из лучших за все время войны. Удар по порту Петербурга и письмо Зеленского Путину, очевидно, стали одним из пиков всей весенней кампании ВСУ по мидл- и дипстрайкам с очень хорошим кинетическим эффектом и очень правильным информационным освещением.

2. Следствием этой атаки уже является ускорение перехода части россиян из разряда лоялистов и индифферентных в разряд кухонной оппозиции (впервые я об этом писал еще 30.03.26, ссылка будет в комментариях).

Но мы должны понимать, что переход в кухонную оппозицию вызван не только нашими ударами и остановкой продвижения россиян. Есть еще три внутренние причины: ухудшение жизни десятков миллионов россиян, утрата веры в то, что война остановится, и ощущение десятков миллионов россиян, что война будет продолжаться до тех пор, пока у власти Путин. И, наконец, отключение интернета.

3. И здесь мы подходим к очень важному моменту: впервые за время войны Путин вынужден обращаться прежде всего к своей аудитории. И он говорит этой аудитории о том, почему войну нельзя остановить. Отсюда истории о Старобельске. И отсюда, между прочим, то, что он впервые с 2021 года частично признал легитимность Зеленского.

4. При этом стоит обратить внимание на целевые аудитории, с которыми общаются Путин и Зеленский (письмо Зеленского, помимо украинской и международной аудитории, также адресовано россиянам). Так вот, Путин апеллирует прежде всего к двум российским аудиториям: к самому себе (главный посыл: я хочу продолжения войны) и к 21–23% ура-патриотов, которые хотят возвращения к парадигме: нас все боятся. Пассивное большинство (третья аудитория) — 62–64% — является фоновым для Путина. Зеленский, напротив, апеллирует прежде всего к пассивному большинству, а ура-патриоты для него — фон. Он также апеллирует к Путину, унижая его.

Главный посыл Путина — "Украина срывает переговоры". Уже сейчас можно сказать, что эта игра ему снова не удастся. Между прочим, этот посыл главный у Путина и для международной аудитории. И здесь тоже в это никто не верит. Поэтому он снова намекнул на ядерный удар, упомянув, что "Орешник" еще не применяли по-настоящему.

5. Но вернёмся к целевым аудиториям. Задача Путина на этом этапе несколько проще: во-первых, заткнуть (частично) рот ура-патриотам. И эту задачу, как он считает, сможет полностью выполнить осенью, когда после выборов закроет интернет. Спойлер: будет очень сложно, если Дуров действительно включится в эту игру. А пока он теряет время.

Что касается пассивного большинства, то он считает его несубъектным. И, отчасти, прав. Наша проблема в том, что мы апеллируем к малосубъектному большинству, у которого нет лидера и идеи. Проще говоря, мы не готовим революцию. Так же, как ее не готовит Запад. При этом есть лишь надежда на элиты, которые пока просто боятся.

6. Расширение географии ударов и появление перебоев с топливом во многих регионах РФ, что вполне реально в октябре-декабре 2026 года, безусловно увеличит количество недовольных. Но отсутствие лидера, идеи и нехватка предателей среди силовиков превратит Россию в Иран, а не приведет к майданам.

7. Революцию нужно готовить. Приведу классический пример: в 20-х годах Союз решил инкорпорировать Компартию Китая в Гоминьдан, чтобы потом получить КНР. Это просто пример, если что.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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