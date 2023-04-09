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Путин оказался тупее капитана собственной охраны

Сергей Гайдай
9 апреля 2023, 19:57
367
Главный зритель для российских пропагандистов - это их президент.
Путин оказался тупее капитана собственной охраны
Путин живет в информационной изоляции / скриншот YouTube

Есть такое мнение, что пропаганда – это такой поток информации, сделанный ловкими хитрецами и умельцами, который обладает способностью влиять на сознание людей так, что они могут принять любую картинку реальности выгодную для тех, кто эту пропаганду заказал. Мол, пропагандисты знают какие-то там секретные технологии, волшебные кнопки, особые приемы, НЛП и прочую шаманшину. И мол, их деятельность способна зомбировать народные массы.

Это довольно распространенная ошибка. Картинку мира в своей голове формирует каждый человек индивидуально. И то, какую реальность он готов принять прежде всего зависит от уровня его интеллектуального развития и свойств характера. Если человек даже кажется умным и даже успешно выполняет свои обязанности в какой-то собственной деятельности, это не значит, что его интеллект способен максимально реалистично и объективно разобраться в непростом устройстве мира. Его интеллектуальные способности вполне могут быть на уровне ребенка или, в лучшем случае, подростка. При этом перед вами будет внешне вполне взрослый человек, который даже создает впечатление человека умного.

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Особый случай когда интеллект способен распознать обман, а характер не имеет достаточной смелости признать этот обман. Порой не так сложно распознать ложь, значительно труднее проявить волю не дурачить самого себя и разрушить зону комфорта, в которой тебя держит пропаганда или чей-то хитрый замысел.

К сожалению большинство людей на нашей планете не обладают развитым интеллектом и способностью пользоваться мышлением чтобы успешно искать ответы на вопросы, решать непростые задачи, различать внешне похожие явления и объекты и находить общее в казалось бы очень разном. Именно интеллект и мышление - то свойство, которое позволяет человеку разобраться, где ему врут, где он сам ошибается, и где неоспоримые факты, которые невозможно игнорировать. Где очевидная информация не стыкуется с тем, в чем тебя хотят убедить.

Иногда говорят, что человеку нужно критическое мышление. Но это все равно как сказать: "мокрая вода". Мышление само по себе всегда критично. Оно либо есть, либо его нет. А вместо него в голове и большинстве просто сплошной хаос мыслей и бесконечный внутренний диалог. И именно наличие мышления - это способность взять свои мысли в управление и управляя своим процессом мышления критически оценить поток информации, понять, как на самом деле выглядит реальность. Разобраться в том, что такое плохо, а что такое хорошо.

Это не пропаганда ищет своих жертв. Люди ищут свою пропаганду, такую, какую уровень их интеллекта готов принять. Каждый сам решает, во что ему верить, а что отрицать.

Человеческий вид в своей массе инфантилен. Зачастую люди не хотят отвечать за свою жизнь, не хотят видеть и принимать тот неудобный факт, что ты сам делаешь свои ошибки и ты сам являешься творцом своего настроения, характера, своих способностей и достижений и как результат – своих сценариев жизни. Большинству из нас хочется, чтобы кто-то другой нам рассказал как надо жить, как быть правильным и добрым, кто друг, а кто враг, где правда, а где не правда. И желательно попроще, в простых схемах и понятных картинках.

И да, подавляющее большинство людей не способны пользоваться мышлением и не имеют развитого интеллекта.

Мы всегда хотим, чтобы не мы формировали свое мнение и несли ответственность за все что мы делаем. Чтобы не мы, а родители, учителя, начальство, власть, политики, в конце концов – бог, диктовали нам как жить и что делать.

Поэтому когда кто-то монополизирует информационный поток и наполняет его любой информацией, мы с радостью и благодарностью ее принимаем. И привыкнув к созданной для нас комфортной картинке мира, яро отрицаем все, что может заставить нас в ней усомниться, все что заставляет нас включить мышление, сделать анализ и найти ответы на неудобные вопросы.

Но все равно, среди сотни людей, поглощающих пропаганду с экранов телевизора, будут единицы тех, которые всегда будут видеть ложь, нестыковки и нарушения логики и моральных законов. Это люди, у которых интеллект и мышление налицо и работают.

Почему россияне в своей массе принимают все, что на них выливают с экранов телевизора? Удобно. Нет альтернативы. Нет необходимости выбирать, делать непростую умственную работу и брать на себя ответственность за ту реальность, в которой они оказались. Что они не богом избранная нация, а народ рабов и изгоев, что их власть - это военные преступники которые создали в России классический фашистский режим. Что их соотечественники убивают мирное население, женщин и детей, насилуют, мародерствуют, разрушают и грабят в соседней стране. Что у них не большая страна, а империя зла, где человеческая жизнь ничего не стоит, а население просто расходный материал для захватившего власть тирана.

Украинцы отличаются от россиян? Да. Но не генами или особым составом крови. Нам больше повезло. Мы уже более 30 лет живем в конкурентной информационной среде. Нам приходится напрягать свое мышление и тренировать свой интеллект, чтобы разобраться каким информационным источникам стоит доверять, а каким нет, где правда, а где нас обманывают.

Но даже среди нас есть те люди, которые не способны включать свое критическое мышление по факту его отсутствия. Мы хорошо знаем, что и в украинском обществе существует такое явление как секты поклонников того или иного политика, который для них является безоговорочным авторитетом. И для которого связи с общественностью - это искусство обмана. А свою публичную коммуникацию они строят, как токсичная пропаганда.

Поклонники подобных деятелей нашли для себя и приняли созданную удобную для их восприятия формулу, а все факты и информация, которые заставят усомниться в декларациях их лидера, упорно отрицаются или игнорируются. А те кто с ними не согласен, яростно подвергаются оскорблениям и хайпу.

Я советовал бы тем, кто хочет разобраться в сути деятельности того или иного политика, воспринимать любого из них через презумпцию недоверия и на базе здорового прагматического цинизма, безо всяких соплей восхищения и слепой веры в их благотворительность.

Это полезно и для самих политиков. Постоянная необходимость доказывать собственную состоятельность социума и гражданский контроль - лучшая среда для рождения эффективных государственных деятелей.

И в завершение. Даже в России наличие у некоторых людей интеллекта способно создавать редкие исключения из правил.

Глеб Каракалов, капитан ФСО, службы охраняющей Путина, сумел, казалось бы находясь в среде, требующей преданности и безоговорочного служения режиму, в отличие от своих коллег разобраться в том, что происходит в его стране и кто его "шеф". Понять, что Путин - военный преступник, что война против Украины – это злодеяние, а его служба – это соучастие в преступлении.

Так, судя по его признанию, сработало то, что помимо российской телевизионной пропаганды он имел возможность видеть то, что для основного населения оказывалось за кадром. Да и как офицер связи и современный человек он пользовался интернетом без ограничений. И это привело его к необходимости организовать свой побег со службы и из РФ вместе с семьей. У него оказался достаточно развитый интеллект, чтобы иметь доступ к информации, составить реальную картинку своей действительности и начать что-то менять.

Советую посмотреть его интервью, которое уже появилось в сети.

И самое интересное: он подтвердил то, о чем мы и так догадывались. Путин живет в информационной изоляции. Информационный пузырь вокруг российского президента формирует ограниченный круг лиц. И конечно, они ориентируются на тот уровень восприятия, который соответствует интеллекту российского диктатора.

Путин не пользуется мобильным телефоном, другими гаджетами и не ходит за информацией в интернет. Всю информацию ему доставляют на листочках и в папках, в докладных от спецслужб.

И еще он смотрит телевизор, русские каналы! Получается, что главный зритель для российских пропагандистов - это их президент. Он искренне верит в ту реальность, которую для русских формируют Симонян, Соловьев и Киселев. Он нашел свою пропаганду, которая его полностью устраивает. Правда именно сейчас реальность начинает все чаще проникать в его бункер и больно бить его по голове. Новости с фронта, тем, кто их приносит Путину, можно будет редактировать не бесконечно.

Интеллект Путина оказался на значительно более низком уровне, чем интеллект капитана его Федеральной службы охраны.

Источник

Владимир Путин
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