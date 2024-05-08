Забавно наблюдать, как российская пропаганда, включая высших должностных лиц, активно рассказывала два года, что "натовские войска уже в Украине".

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Путин / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Сегодня Владимир Путин официально стал узурпатором, нарушив статью 81, пункт 3 Конституции Российской Федерации. Любой человек теперь может его арестовать, задержать и ликвидировать на законных и легальных основаниях. Власть в России с сегодняшнего дня считается захваченной.

Забавно наблюдать, конечно, как российская пропаганда, включая высших должностных лиц, активно рассказывала два года, что "натовские войска уже в Украине".

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Я даже помню, в какой-то момент они до того договорились, что украинцев уже и не осталось в ВСУ. А еще помню две недели, когда чёт клинануло пропаганду, и они начали делать акцент, что, мол, в Украине воюет много темнокожих.

Короче, как всегда, когда запахло РЕАЛЬНОЙ (но еще очень отдаленной перспективой) прибытия западных войск в Украину (для обучения и ремонта) – Кремль тут же обгадился, начал размахивать ядерной дубиной, а пропаганда РЕЗКО забыла, что рассказывала про уничтожение НАТОвских войск, а также целых скоплений "французских наемников".

Кто такой Майкл Наки Майкл Сидней Наки — российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала. Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец — Чарльз Наки, гражданин США. Мать — русская, передает Википедия. Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот". С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube. 12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь". В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва. 16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки. 9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц — "иностранных агентов".

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