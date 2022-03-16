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Путин облажался, или Почему Кремлю не удастся сэкономить на солдатах в Украине

Сергей Климовский

Блогер, кандидат исторических наук

16 марта 2022, 18:16

Наступления рашистов в Украине будут ослабевать и в итоге государство РФ будет отменено и аннулировано.

война
В ФСБ просчитались - никто не станет встречать оккупантов РФ в Украине с цветами / УНИАН

По опросам ВЦИОМ рейтинг Путина среди россиян заметно вырос после нападения на Украину. Если до 24 февраля уровень доверия к нему составлял 67,2%, то в первую неделю войны он вырос до 70,4%, а к 11 марта достиг 74,6%. Личный рейтинг мишустина поднялся до 48%, а его правительства до 50%. Рейтинг "Единой России" достиг почти 40%. Просел только рейтинг КПРФ, несмотря на её весомый вклад в организацию войны с Украиной.

При общем недоверии к такой статистике всех авторитарных режимов в данном случае следует признать, что цифры ВЦИОМ и других подобных агентств близки к истине. В РФ опять имперский консенсус между её правителями и большинством населения, как и после оккупации и аннексии Крыма. Не участвуют в нём только те 25-30%, которые не русские, что делает дерашизацию неизбежной.

На этом фоне молчащие белорусы выглядят приличнее, чем россияне, устраивавшие по выходным пикеты и хождения против нападения на Украину. Белорусы, по крайней мере, пытались в 2020 г. по-настоящему свергнуть диктатуру лукашенко, но допусти фатальную ошибку – не создали отряды самообороны, подобные тем, что были в Украине в 2013-2014 г. Молчание белорусов серьёзно тревожит Лукашенко, подозревающего, что они вскоре могут эту ошибку исправить. Это молчание с глухим бурчанием белорусов и удерживает его от официального нападения на Украину. Он опасается, что в этом случае, ситуация выйдет не только из-под его контроля, но и контроля российских спецслужб, по факту управляющих Беларусью.

Этими опасениями он и поделился в Москве, после того как отыграл свою роль у карты с якобы планом нападения Украины на Беларусь. В Кремле разделяют его опасения, так как сами прокололись с расчётом, что в Херсоне, Бердянске, Мариуполе, Новой Каховке и в других населённых пунктах юга Украины росармию встретят цветами. Митинги в этих городах против российской оккупации уничтожили данный расчёт. Одним из результатов этого провала стала отправка в Москве под домашний арест начальника 5-ой службы ФСБ Беседы и его заместителя Болюха за недостоверную информацию.

ФСБ прокололось не только с оценкой ситуации, но и со своей агентурой – ждуны "русского мира" первыми побежали на Запад, когда войска этого мира вползли в Украину. В Херсонской областной раде фракция ОПЗЖ имела 15 депутатов из 64. После оккупации в Херсонской области остались 40 её депутатов, которые 12 марта дружно послали затею оккупантов с референдумом и "республикой ХерНР" по тому адресу, куда грузинские моряки послали российский корабль. Фракция ОПЗЖ явно сбежала с Херсонщины в почти полном составе и не в государство Эрэфия.

Нападение России на Украину резко сократило в Беларуси число симпатиков "русского мира", о чём хорошо известно Кремлю и Лукашенко по соцопросам. Лукашенко и Кремль, разумеется, могут погнать массово белорусов на войну, но опасаются, что результаты этого могут быть такими же обратными, как и расчёт на цветы в Херсонской и Запорожской областях Украины. Рейтинг Лукашенко тогда однозначно уйдёт в отрицательные числа, поскольку те, кто ему ещё доверяют, молятся о том, чтобы он не объявлял войну. Если он войну объявит, то потеряет и этот электорат.

Читайте такжеЗа шаг до физической ликвидации, или Что означает признание Путина военным преступникомТак что, при всех соблазнах Кремля сэкономить на российских солдатах и их переброске в Беларусь за счёт белорусских военных как чужом расходном материале, которого поэтому и не жаль, Москва решила их пока оставить в резерве на тот случай, если её войска под Киевом придётся совсем плохо. Заниматься сейчас плотной военно-полицейской оккупацией ещё и Беларуси у Кремля нет ни времени, ни ресурсов, ни желания. Поэтому Кремль лишь заставил Лукашенко сформировать и подтянуть к границе с Украиной пять усиленных батальонных групп, которыми фактически командуют российские, а не белорусские офицеры. Это та маленькая поблажка, которую он выторговал себе у Москвы 11 марта накануне второй волны наступления рашистов в Украине, начавшейся с понедельника 14 марта.

Как и волны коронавируса, наступления рашистов в Украине будут ослабевать и в итоге государство РФ будет отменено и аннулировано, подобно тому, как оно войной аннулировало с 24 февраля его эпидемию в Украине. Это уже заметно возле Николаева, где 14 марта была полностью очищена от рашистов автотрасса Новая Одесса – Николаев протяжённостью 30 км и осуществляется деблокирование левобережной части города. Сейчас росармия получает вторую дозу украинской вакцины от рашизма.

В условиях начала второй волны рашистского вторжения странно выглядит появившийся 14 марта запрет компании "Мета", принадлежащей гражданину США Марку Цукербергу, желать в соцсетях Instagram, Facebook и Whatsapp смерти Путину и Лукашенко. Странно не только его совпадение по дате с попыткой нового наступления рашистов, но и то, что оно появилось на следующий день после благодарности Зеленского компаниям Цукерберга за их правильную позицию в информационной войне с российским агрессором. Этот запрет от медиагруппы "Мета" сродни тому, как если бы Цукерберг во время Второй мировой войны запретил бы людям всего мира желать смерти Гитлеру и Муссолини.

Но всё встанет на свои места, если вспомнить историю еврейского народа и в частности такой её эпизод как Бабий яр. Гитлеровцы в сентябре 1941 г. после захвата Киева не гонялись за евреями по всему городу, чтобы их расстрелять. Евреи сами пришли к Бабьему яру, решив, оттуда гитлеровцы отвезут их в Палестину. Эту безумную мысль могли внушить им только авторитетные евреи, сотрудничавшие с гитлеровцами. Результатом стал мемориал в Бабьем яру, который 1 марта повредила ракета рашистов. Реакция правительства Израиля на это была тоже странной: оно осудило разрушение памятника жертвам Холокоста, но ни одним словом не осудило убийство Россией граждан Украины. Оно сделало это только на 18-ый день войны. Если бы правительство Израиля накануне российского вторжения не запретило бы США передать Украине систему ПВО "Железный купол", то вполне вероятно, мемориал в Бабьем яру остался цел, а число жертв ракетных ударов рашистов было бы точно меньше.

По этим причинам целесообразно оставить мемориал в Бабьем яру в том разрушенном виде, в котором он находится сейчас, как памятник не только российской агрессии, но и как памятник-напоминание о тех лицах еврейской национальности, которые своей алчностью и сотрудничеством со всевозможными оккупантами основательно испортили репутацию всему еврейскому народу. Накануне предстоящих переговоров в Иерусалиме между Зеленским и путиным это более, чем актуально. Турецкие дипломаты не смогли убедить Лаврова вывести оккупационные войска РФ из Украины, и нет большой надежды, что израильские дипломаты смогут добиться этого. Есть лишь надежда, что они помогут Зеленскому не сделать больших ошибок в Иерусалиме. Позиции сторон на переговорах в Иерусалиме сейчас формируются в основном на фронтах в Украине и определятся к концу этой недели или к началу следующей.

Цукерберг запретил желать смерти в своих соцсетях путину и лукашенко, но он не может запретить писать их фамилии с маленькой буквы как неодушевлённых существ, что и стоит начинать делать. Эти существа перешли все "красные линии" и заслуживают только одного.

viber
война в Украине Александр Лукашенко Владимир Путин
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