Путин обещал россиянам величие и войну в телевизоре, но сам ускорил крах России

Война на территории РФ - это не просто смена общественного договора, это личное невыполнение договора Путиным / Соцсети

Как бы это странно не звучало, но русские не верили до последнего, что мы будем воевать на их территории (на момент написания поста официальной версии Украины не было, но русские уже официально заявили о ракетном обстреле с вертолетов).

Начиная с завершения Второй чеченской войны, одной из ключевых статей российского общественного договора была недопустимость боевых действий на территории РФ. Путин обещал россиянам величие и войну в телевизоре. Война на территории РФ - это не просто изменение общественного договора - это личное невыполнение договора Путиным. Причем президент РФ солгал дважды: первый раз, когда сказал, что украинские воздушные силы уничтожены, а второй раз, когда допустил войну на территорию РФ.

В элитах РФ в течение последних дней началась неприкрытая война между условными технократами (олицетворение Абрамович) и "воинствующими" (главные спикеры - Кадыров и Соловьев). Теперь эта война имеет все шансы перейти в острую открытую фазу. Могут начаться публичные (насколько это возможно в РФ) обвинения одних представителей элит против других.

А теперь самое важное: начало войны на территории РФ, паника гражданского населения, возмущение диванных патриотов в РФ, войны элит - все это играет нам на руку.

Нервозность приводит к необдуманным решениям. Необдуманные решения приведут к ухудшению экономической ситуации быстрее, чем медленные и неповоротливые санкции.

Читайте такжеПутин попал в ловушку США: война в Украине для России становится слишком дорогим удовольствиемСейчас у нас есть два глобальных фронта: военный (в ближайшие дни - прежде всего на Востоке) и дипломатический. В ближайшие 10-12 дней станет понятно, согласятся ли европейцы на схему оплаты в рублях за энергоносители через Газпромбанк (несмотря на все заявления, вчера мы услышали очень двоякие заявления от канцлера Австрии и премьера Италии).

Согласятся, значит время смерти путинизма будет отложено. Не согласятся - процессы будут ускоряться.