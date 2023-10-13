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Путин нашел виновника конфликта на Ближнем Востоке

Альфред Кох
13 октября 2023, 09:28
Я не очень понимаю как из того, что США давали палестинцам деньги вытекает, что они этот конфликт и спровоцировали.
Путин, Владимир Путин
Владимир Путин / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Путин нашел виновника конфликта на Ближнем Востоке. И это кто бы вы думали? Конечно США, а никакая не "израильская военщина". Оказывается США долгое время "пренебрегали механизмами урегулирования арабо-израильского конфликта, а ставку делали на материальные потребности людей на палестинских территориях".

Если кто-то в состоянии мне объяснить эту абракадабру, то я был бы вам крайне признателен. Я не очень понимаю как из того, что США давали палестинцам деньги вытекает, что они этот конфликт и спровоцировали? И потом, если США так увлеклись чисто материальными аспектами урегулирования, то кто мешал, например, самому Путину использовать пресловутые "механизмы"?

видео дня

Может причина в том, что никаких механизмов нет? Ведь если какой-то механизм не работает, то это же равносильно его отсутствию, верно? Что толку от наличия всевозможных форумов, постоянных комиссий и круглых столов, если они рожают только лишь горы прекраснодушных лозунгов…

Путин: как всякий лицемер, тут же театрально пожалел страдающих женщин и детей и призвал обе стороны исключить насилие в их отношении. Мол, мужчины должны воевать только с мужчинами.

Все дело в том, что он реально считает: если он отрицает уничтожение российской армией украинских женщин и детей, то этот факт сам собой исчезает, а вместо него появляются злые бандеровцы, которые сами убивают своих женщин и детей с единственной целью опорочить честное имя Путина.

Неужели еще есть на свете идиоты, которые по-прежнему считают, что Бучу и Мариуполь устроили сами украинцы? После всех опубликованных расследований Путин вообще не может быть тем, кто имеет право рассуждать о "правилах войны" и о том, что это вообще значит - быть мужчиной.

Вчера в кибуце Кфар-Аза, находящимся в двух километрах от границы сектора Газа, освободившие его от хамасовцев израильские солдаты обнаружили 200 трупов израильтян. Включая 40 трупов детей и младенцев. Некоторым из них - с отрезанными головами.

Кто в этом виноват? США, потому, что слишком увлеклись материальным обеспечением палестинцев? И какие пресловутые "механизмы" могли бы сделать из животного человека? Если некое существо отрезает голову младенцу, то разве можно считать, что он обладает разумом? Конечно - нет. И значит никакие "механизмы" ему не помогут.

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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Владимир Путин Нападение ХАМАС на Израиль
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