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Путин напал на Украину, чтобы не дать ей жить лучше России

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

5 апреля 2022, 08:57

РФ не позволяет никому отрываться в развитии, для чего активно консервирует слабость своих союзников с целью собственного возвышения.

Россия санкции войска
Россия напала, потому что Украина стала развиваться / Коллаж Reuters

Выбор времени для вторжения в Украину не был случайным. С одной стороны, мир ослаблен пандемическим кризисом.

Расчет - на вялую реакцию мирового сообщества.

Плюс кризис лидерства на коллективном Западе: уход Меркель и слабость Шольца, смысловые метания Макрона от чуть ли не ликвидации НАТО до особой европейской системы безопасности.

Уходящий Джонсон. Байден - как политик удерживающий, но не наступающий (кстати, сейчас стало понятно почти бегство американцев из Афганистана - они готовились к войне в Европе).

В общем, такой плод в Москве решили брать. Но была еще одна причина.

В 2021-м году, ВВП Украины впервые вырос до 200 млрд. дол., превзойдя показатель 2013-го.

Читайте такжеОперация Немезида: как своей звериной злобой Россия создала в лице Украины страшного врагаДа, во многом конъюнктурный рост, основанный на ценовом факторе, глобальной инфляции. Но есть магия больших чисел. Прирост в 3% на 100 млрд. - 3 ярда, а на 200 - уже 6. Такая же ситуация с затратами на оборону - Украина получила возможность вдвое увеличить армейский бюджет.

С учетом роста цен на сырье, наш ВВП вполне мог "раздуться" в ближайшие годы до 300 млрд.

В концепции роста в формате "большого толчка" наибольшее внимание уделяется как раз наращиванию показателя валового накопления основного капитала и усилению "мышечной массы" государства в виде ВВП.

На данном показателе основывается парадокс, почему многие развивающиеся страны, несмотря на высокие темпы роста (5%+) никогда не догонят по уровню жизни развитые, чья динамика куда меньше (1-2%). Все дело в базе наращивания ВВП. Одно дело, 5% на 100 млрд и другое - 2% на трлн.

Благодаря сырьевому фарту, Украина сумела сделать скачок в развитии, используя мировую инфляцию как катапульту роста. Да, у нас так и не применили адекватную модель развития, но в ближайшее время достижение валового продукта в 300 млрд и оборонного бюджета в 15 млрд стало реальным.

Сейчас все в прошлом. Война обвалит наш ВВП до 100 млрд, то есть до уровня 2014-2015... Развитие восьми лет уничтожено. То есть сработала зависть и нежелание дать нам показать постмайданный рост.

Похожая история будет и с Беларусью, если там смогут развиваться быстрее россиян. И я бы посоветовал казахским коллегам быть начеку: сейчас для Казахстана открывается уникальная конъюнктурная полоса сырьевого роста в течение ближайших трех лет.

Плюс позитивная демография.

Если провести деолигархизацию и стимулировать за счет нефтедолларов внутреннее производство и МСБ, Казахстану вполне по силам обогнать РФ, причем с огромной форой.

Но РФ не простит греха развития. По той же причине никто не хочет идти с ней в таможенный союз и общее пространство: Россия не позволяет никому отрываться в развитии, для чего активно консервирует слабость своих союзников с целью собственного возвышения.

То, что призошло в Казахстане в начале года - отнюдь не случайно. Таким образом в РФ превентивно ставили под контроль казахов, готовясь напасть на Украину.

Читайте такжеУкраина сильно унизила ПутинаКазахстану нужно обьединить усилия в рамках нового тюркского союза, интегрируясь с Узбекистаном, Туркменистаном, Киргизстаном, Азербайджаном и Турцией (Таджикистан отходит в зону влияния Афганистана).

Тюркский союз - единственный из глобальных игроков на данном отрезке исторического времени может бросить вызов РФ.

Тюркский союз становится стратегическим союзником для Украины, так как именно он выходит в незащищенное подбрюшье РФ от Урала до Новосибирска.

Кстати, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Турция уже поддержали нашу страну. Но сам Казахстан еще на геополитическом распутье: Китай, РФ, исламский фактор из Афганистана.

Но только с севера казахам угрожает зависть и Каинова война, как и против Украины. Да, в Казахстане мусульмане, но суть библейской аллюзии им хорошо понятна.

viber
война в Украине рост ВВП
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