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Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю апреля в цифрах

Александр Коваленко
10 апреля 2025, 19:10
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В 2024 году, средний показателя потерь РОВ, в соотношении с захваченными территориями составлял 129 тел на 1 км².
Путин, карта, военные рф
Путин и война в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Минобороны РФ, сайт Кремля

За первую неделю апреля 2025 года РОВ захватили 26 км² территории Украины. Данные темпы продолжают оставаться одними из самых низких с первого квартала 2024 года.

При этом потери личного состава РОВ за первую неделю апреля составляют 9 520 или, иными словами, на 1 км² украинской земли с начала марта клалось по 366 тел оккупантов. Усреднённо говоря - три с половиной роты на 1 км²!

При этом, пропорция потерь продолжает расти, как в помесячном, так и поквартальном сравнении.

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Напомню, что в 2024 году, средний показателя потерь РОВ, в соотношении с захваченными территориями составлял 129 тел на 1 км². В январе 2025-м это уже был показатель 148/1 км². В марте РОВ пропорция составил 304/1 км².

И вот, первая неделя апреля показывает очередной прирост – пропорцию 366/1 км².

С начала 2025 года РОВ оккупировали 670 км² территории Украины, при этом их потери составили 136 780 л/с или 204 тел/1 км².

Вывод: тенденция высоких потерь РОВ, при сокращении захватываемых территорий, сохраняется.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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