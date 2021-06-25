Путин накалил градус борьбы с НАТО до предела

В России заявили об обстреле британского эсминца Defender / Reuters

Обстрел россиянами британского эсминца Defender, с точки зрения непризнанности территории, является нарушением международного права. Потому как Крым – это незаконно аннексированная территория и там действует юрисдикция Украины. Россия же выдает это как защиту своих завоеваний. В любом случае, она демонстрирует агрессивную политику и хочет показать, что не остановится ни перед чем и им все равно, какой флаг развевается на корабле.

Как правило, согласно нормам международного права, если речь идет о корабле недружественной страны или в случае захода корабля в территориальные воды без разрешения, сторожевые корабли береговой охраны сначала открывают предупредительный огонь по курсу корабля, предупреждая его о том, что следующий залп будет непосредственно по судну, если тот нарушает какие-либо границы.

Реакцией Великобритании на эту ситуацию, как минимум, должна быть официальная нота протеста РФ о незаконных действиях. И так как Британия является членом НАТО, то такое заявление должно быть коллективным. Однако в то же время не стоит забывать и то, что Украиной до сих пор до конца не определен статус Крыма, так как у нас до сих пор не признали оккупации и не ввели оккупационный режим, а потому мы пока не можем обратиться куда-либо с жалобой на РФ.

В целом же у всей этой истории исключительно политический контекст. Дело в том, что Великобритания, скорее всего, проверяла серьезность намерений России – не думаю, что они просто сбились с курса или не знали географического положения своего корабля.

Читайте такжеРФ против учений США и НАТО в Sea Breeze-2021: российское посольство сделало заявлениеРоссия же четко дала понять то, что не дай бог кто-то сунется в Крым. Особенно на фоне тех заявлений, где РФ обращается к США и НАТО и просит не проводить их учения Си Бриз, чтобы прекратить наращивание противостояния. Ведь ранее Путин первым поднял градус этого противостояния до максимума, когда перебросил войска к украинской границе. Следующим поднятием градуса можно было бы считать вооруженную провокацию либо на границе Украины с РФ, либо же, как в текущем случае с эсминцем – между Россией и Великобританией. Тем более, что эти две страны – давние "друзья" еще со времен Черчилля. Потому в данном случае политики гораздо больше, чем армии.

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В том, что РФ будет и дальше плести подковерные интриги – создавать "пятую колонну", разворачивать курс на Восток – сомнений нет. Но для Украины создавать опасность дальше некуда – мы уже подошли к той пограничной черте.

Мы прекрасно понимаем, кто наш сосед и каковы его намерения. И даже в случае, если в Кремле будет не Путин, Россия вряд ли откажется от имперских амбиций вернуть Украину в свою политическую орбиту. А потому у нас не остается другого выхода, кроме как всегда ей противостоять – нам придется быть настолько сильными, чтобы Россия не решилась на силовое поглощение Украины. Потому, как говорили древние римляне, хочешь мира - готовься к войне.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда