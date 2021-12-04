Путин нагоняет панику на Запад, чтобы получить реванш за Холодную войну

Запад может ввести санкции против Владимира Путина / Reuters

В общих чертах трудно сказать, что именно Путин имел в виду, говоря о дополнительных юридических гарантиях от НАТО. Но по сути он хочет лишь одного - повторения его Мюнхенской речи более 10 лет назад. То есть он хочет возвращения так называемой Ялтинской системы, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль делили мир на зоны влияния. Для него это означает реванш России за проигранную Холодную войну.

Но все это в прошлом, потому что юридические гарантии - это наличие определенного международного договора. Однако на это никто не пойдет, ведь от такого решения посыплется вся система международной безопасности и международных отношений, которая сформировалась сегодня. К тому же количество мировых игроков, которые были бы заинтересованы в ее разрушении, гораздо меньше тех, кто заинтересован в ее сохранении.

Сейчас мы наблюдаем очередную попытку психической атаки Кремля, направленной на то, чтобы убедить или запугать Запад, чтобы тот пошел на уступки РФ.

Но когда Путин говорит о ялтинской системе, он умалчивает о мюнхенском сговоре 1938 года, когда шли на уступки Гитлеру в Чехословакии и Австрии, после чего в результате получили Вторую мировую войну. Соответственно, всем хватит здравого смысла не идти на уступки Путину, потому что если он получит их один раз, он потребует их бесконечно.

По большому счету, Путин ради достижения своей цели сейчас действует двумя способами.

Реклама

Первый - эскалация на восточных рубежах Запада - как в Украине, так и в НАТО и ЕС. В частности, это подтверждают осенняя и весенняя попытки эскалации, причем осенью для усиления эмоциональной составляющей использовались мигранты с Ближнего Востока. Запад, конечно, вынужден на это реагировать и, по крайней мере, на польско-литовском направлении реакция Запада правильна и, очевидно, не та, которой ожидали в Кремле.

То есть цель Москвы - нагнетание и создание накала, о чем сам Путин откровенно заявил во время встречи с дипломатами в МИД России. А то, что Россия делает извне, в свою очередь, влияет на создание напряженности и дестабилизации внутри стран своих визави на Западе.

Второй способ - это, условно говоря, работа с лидерами мнений путем размыва позиций, чтобы изменить восприятие ситуации и реагирования на внешние раздражители. То есть Россия работает с экспертной средой ЕС и США, вкладывает в это немалые средства и пытается изменить мнение западных правительств относительно российской угрозы. Как следствие, экспертами закрепляется мнение о том, что Россию якобы невозможно остановить и надо идти ей на уступки. То есть делают все, чтобы страны Запада даже не думали сопротивляться России и пробовали с ней договариваться.

Именно эти договоренности и должны зафиксировать то состояние, при котором Запад сдается и уступает России, в результате чего Россия получит зону привилегированных интересов.

Главные переговоры, которые Путин в этом плане видит - это его переговоры с Байденом. Именно там этот подход будут пытаться зафиксировать, но это вряд ли произойдет.

Вместо этого США могут ввести очередные санкции против РФ, о чем на днях упоминал Блинкен. К слову, еще в 2018 году США приняли акт CAATSA - закон о противодействии противникам Соединенных Штатов путем санкций, в котором уже были анонсированы санкции, но Трамп отказался вводить.

Согласно этому закону, санкции могут касаться, прежде всего, финансов. Сейчас они действуют против первичного рынка заимствований капитала, из-за чего Россия не может выпускать облигаций внешнего займа. Нынешние санкции могут касаться вторичного рынка и те, кто их купили, не смогут их перепродать.

Также санкции против России могут быть направлены на отключение от международной системы SWIFT - так же, как это когда-то сделали против Ирана, который до сих пор серьезно от этого страдает. Это также могут быть персональные санкции в отношении ближайшего окружения Путина или членов семей тех, против кого санкции уже действуют. А поскольку эти члены семьи часто проживают в США или странах Европы и наслаждаются жизнью или ведением бизнеса, то новые санкции могут создать им дополнительные проблемы.

Читайте такжеВступление Украины в НАТО: Кулеба резко ответил на наглый ультиматум КремляЕще один момент - конфискация "русского трилиона", который российская верхушка хранит в западных банках. Работа по установлению происхождения этих денег, наверное, уже проведена, поэтому США при наличии политической воли вполне могут их заблокировать. Это, конечно, не означает их конфискации в свою пользу, однако в США могут заблокировать их на счетах, а это может стать болезненным ударом не только для окружения Путина и для него лично.

Ну и последнее, о чем говорят - это санкции против самого Путина. Хотя он является главой государства, в отношении которых это, как правило, не принято делать, но санкции по Лукашенко этот процесс упростили. Такой шаг - скорее, последний аргумент, после которого диалог между Западом и Россией прекратится. Но стоит отметить, что значимость диалога с Путиным, который якобы может его сдержать, на Западе значительно преувеличивают, потому что на самом деле метод диалога Путина только поощряет.

Владимир Горбач политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для Главреда