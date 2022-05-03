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Путин начал войну на уничтожение, но не Украины, а России

Анатолий Амелин

Соучредитель аналитического центра “Украинский институт будущего”, директор программы “Экономика”

3 мая 2022, 18:25

Срок жизни российской недоимперии истечет в ближайшие 24 месяца.

Россия имеет запас прочности еще на 1,5 - 2 года
Россияне будут терпеть войну и санкции, пока им не придется драться за еду

Начинается новая фаза войны. Это уже война не на уничтожение Украины, а на истощение и уничтожение России.

Таков, похоже, план коллективного Запада, и выполнит он его руками украинцев.

Санкции, изоляция России, мировая коалиция против РФ и укрепление украинской армии – элементы одного проекта, который начал Путин. Но который поддержал весь мир, не желающий иметь рядом с собой неадекватного соседа, который неадекватно пьет и постоянно угрожает всех убить.

Но надо быть готовыми к тому, что этот путь не близкий. Санкции сегодня уже оказывают эффект, но еще недостаточный. Ведь Россия продолжает получать сверхприбыли от энергоресурсов. Только за первые три месяца 2022 года профицит торгового баланса РФ составил почти 60 млрд долларов. И, если санкции не ужесточить, то по итогу года он будет до 300 млрд долларов!

Следовательно, санкции будут ужесточаться. И до конца года доходы существенно упадут.

Важно, что нефтяные доходы РФ и качество жизни россиян практически не связаны, и жизнь россиян будет только ухудшаться.

Россия, к сожалению, еще имеет запас прочности и на 1,5-2 года финансовую подушку, даже с учетом санкций.

Но слабеть она будет с каждым днем, и с каждым днем русские будут беднеть и становиться злее. Впрочем, рабы готовы долго терпеть. Пока им не придется драться за еду или становиться "пушечным мясом".

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В России из 85 субъектов Федерации 72% (62 субъекта) являются дотационными. Безработица к концу 2022 года вырастет до 9% (более 2 млн человек). И тренд усилится в 2023 году. Поэтому России будет выгоднее утилизировать их как "пушечное мясо" в Украине, чем платить пособие или содержать их в тюрьме из-за роста преступности.

Но у "пушечного мяса" будет выбор – не становиться им, и это будет новой базой протестного потенциала.

Параллельно с этим, Запад продолжит накачивать Украину оружием, которое будет утилизировать вооруженные силы России и упомянутое "пушечное мясо".

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А также – наносить все более дальние удары по территории РФ: по аэропортам, военным базам, предприятиям ВПК, энергетической инфраструктуре, просто промышленным предприятиям, логистическим узлам, органам государственной власти.

Все это будет порождать у русских, с одной стороны, страх, с другой – уже неприязнь к собственной власти, которая неспособна защитить и, даже больше, уничтожает собственный народ.

Потенциал "второй армии мира" испаряется вместе с ее ракетами, которые она не сможет больше производить. Современные танки и другие военные технологии оказались фейком. Расконсервация старой техники – признак отсутствия резерва современного вооружения. И старая техника также будет утилизирована.

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Карлик начал войну на уничтожение. Но не Украины, а России. И срок жизни этой недоимперии истечет в ближайшие 24 месяца. Можете засекать время.

Бурное развитие Украины и превращение ее в регионального субъекта – еще впереди, но оно начнется не раньше падения недоимперии. Это наша миссия. Поэтому наберемся терпения и приблизим вместе этот момент.

Анатолий Амелин, соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика"

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война в Украине санкции против России Россия Анатолий Амелин
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