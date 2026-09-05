Путин начал новую эскалацию: Невзлин предупредил, что ждет Украину

Эксперт объясняет, почему дефицит ПВО и новые реактивные "Шахеды" создают для Украины критическое окно уязвимости перед зимой.

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Атака на Киев / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские удары по Киеву и Днепру продолжаются: под атаку попали столичный университет, склады и жилые дома, погибли люди. Эксперт Леонид Невзлин связывает эту эскалацию с анонсированной Кремлем кампанией ударов по гражданской энергетике и предупреждает, что зимой Украину ждут дефицит ПВО, новые реактивные "Шахеды" и попытка спровоцировать блэкаут. Он считает, что устойчивость государственных институтов станет решающим фактором в этой борьбе. Публикуем его позицию.

Непрерывная бомбежка Киева продолжается. Путинские войска ударили по одному из столичных университетов в центре города - к счастью, студенты были в укрытии.

Также сообщается о пожарах, в частности на гражданских складах вокруг Киева, в логистическом центре почтового оператора и так далее. Пострадали 10 человек. А удары по Днепру, который также подвергся террористической атаке, унесли жизни двух людей.

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Накануне Путин выступил с очередной порцией абсолютно людоедских заявлений и решил вслед за своим Минобороны проанонсировать кампанию ударов по гражданской энергетике Украины. А Киев официально уведомил международные организации об опасности полетов гражданской авиации в РФ. Что, честно говоря, не самая большая новость - словосочетание "план „Ковер"" давно стало мемом.

Эскалация войны, начатая Москвой на фоне фронтового тупика, набирает обороты. Украина сталкивается с серьезнейшими проблемами, первой из которых является глобальный дефицит средств ПВО. Вторая проблема - РФ масштабировала производство реактивных "Шахедов", с которыми гораздо сложнее бороться. Предыдущая версия этого иранского оружия террора уже фактически утратила эффективность. На поиск методов противодействия новой угрозе потребуется время.

Зима неуклонно приближается, логистическая инфраструктура, экспортные мощности и производство несут потери. Их возможно компенсировать, в том числе с западной помощью, но для этого тоже требуется драгоценное время. В том, что Путин начнет новую попытку спровоцировать блэкаут и "Холодомор", можно даже не сомневаться. Все это, безусловно, требует активного вмешательства союзников Украины. Но не только.

Сегодня как никогда важны внутренняя стабильность и устойчивость государственных институтов. Пожалуй, именно институциональная устойчивость станет важнейшим фактором для минимизации потерь от нового витка эскалации. Ее сохранение требует серьезного напряжения сил. Но это жизненно необходимо украинцам, каждый день оплачивающим счет героической Войны за Независимость.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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